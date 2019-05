Η Σιάνα Κυριάκου, Γενική Διευθύντρια και COO της KPMG με αφορμή την επιτυχία αυτή δήλωσε: «Οι Βανέσσα και Χριστίνα αξίζουν τα συγχαρητήρια μας και ξέρουμε καλά πόσο σκληρά έχουν εργασθεί για να κατακτήσουν την κορυφή. Πιστέψαμε στο όνειρο τους και μας δικαιώνουν! Το όραμα και η δυναμική της Βανέσσας και της Χριστίνας μας ενέπνευσε να αγκαλιάσουμε ως εταιρεία το project ‘’7 Summits’’ και το ‘’A woman can be’’. Για μας αυτή η προσπάθεια πρεσβεύει την επιμονή και επίτευξη ενός μεγάλου στόχου. Με σκληρή δουλειά, ξεκάθαρο όραμα, άριστη ομαδική συνεργασία και στρατηγική μπορούμε να κατακτήσουμε ότι έχουμε ονειρευθεί. Ακόμη και να φτάσουμε στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου. Αυτό επίσης εκφράζει την KPMG κουλτούρα μας. Συγχαρητήρια και πάλι και τους εύχομαι να κατακτούν κάθε τους στόχο.»

