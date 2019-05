Η INTRALOT Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή νέου συμβολαίου μεταξύ της BCLC, της Λοταρίας της Κυβέρνησης της British Columbia στον Καναδά, και της INTRALOT Inc., της θυγατρικής της στην Αμερική για την προμήθεια λοταριακού κεντρικού συστήματος μέσω της πρωτοποριακής της πλατφόρμας Lotos X, την προμήθεια ολιστικής λοταριακής λύσης με τα τελευταίας τεχνολογίας τερματικά της INTRALOT, που διαθέτουν την καινοτόμο τεχνολογία κάμερας, την προμήθεια επιπρόσθετων προϊόντων λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης. Η σύμβαση αφορά σε αρχική συμφωνία για πέντε (5) χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι έξι επιπλέον χρόνια.

