Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Μαρία Καπελάκη, αναλαμβάνει άμεσα τη γενική διεύθυνση της devolo, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Κύπρο, προερχόμενη από την D-Link, όπου ασκούσε καθήκοντα Consumer Manager για τις ίδιες χώρες. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Marketing & Communications Manager, σε μεγάλη εταιρεία Digital & Offset Printing, αλλά και σε σημαντικές εταιρείες επικοινωνίας. Η ίδια διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις και στο marketing καταναλωτικών προϊόντων, στην ανάπτυξη της λιανικής επιχειρηματικής στρατηγικής και της στρατηγικής μάρκετινγκ. Είναι κάτοχος B.A in Business and Management, Marketing orientation, από το London Guildhall University.

