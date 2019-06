O όμιλος εταιρειών Epsilon Net , για 8η συνεχή χρονιά, ενέτεινε την επιτυχημένη του παρουσία στον πιο σημαντικό θεσμό βράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στη χώρα μας, αυτόν των Business IT Excellence Awards , αποσπώντας συνολικά 4 βραβεία.

More in this category: