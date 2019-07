Η τεχνολογία και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στην αγορά LNG

Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα πόρων, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και οι νέες πηγές ζήτησης σχηματίζουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία επιδρούν στην αγορά του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), σύμφωνα με όσα αναφέρει η έρευνα Remodel, reinvent: How technology and changing business models are impacting the future of LNG της Deloitte.