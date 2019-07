Όμιλος Σαράντης: Επεκτείνει την Συμφωνία Μετόχων με την ESTEE LAUDER Κύριο

Η εταιρεία ELCA Cosmetics Ltd («ELCA»), είναι μια κοινοπραξία που δημιουργήθηκε το 2001 με σκοπό την πώληση και διανομή προϊόντων ομορφιάς στις χώρες Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο («Περιοχή»). Η ELCA ανήκει στον Όμιλο Σαράντη (ο «Όμιλος») που κατέχει ποσοστό 49% και στην εταιρεία The Estée Lauder Companies Inc. (“EL”) που κατέχει το υπόλοιπο 51%.Η ELCA έχει έδρα στην Κύπρο και κατέχει κατά 100% τις θυγατρικές εταιρείες ESTEE LAUDER HELLAS S.A., ΕSTEE LAUDER BULGARIA EOOD και ESTEE LAUDER ROMANIA Srl., οι οποίες έχουν έδρα στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία αντίστοιχα.