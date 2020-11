Σε έντονα αναπτυξιακή φάση βρίσκεται η PeopleCert, εταιρεία ηγέτης στη διεξαγωγή εξετάσεων και πιστοποίησης επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Έχοντας μεγάλη τεχνογνωσία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και στην ψηφιακή διαδικασία έχει αναπτύξει διεθνώς το δίκτυο συνεργατών της, ενώ είναι σε αναμονή ανακοινώσεων νέων θετικών ειδήσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή της σε ξένες ώριμες αγορές.

Ήδη, μάλιστα εν μέσω της πανδημίας η εταιρεία προχώρησε σε 200 προσλήψεις, κυρίως στην Ελλάδα, ενώ έκλεισε και την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας πιστοποιήσεων International Association For Six Sigma Certification, LLC (Lean Six Sigma Certification – IASSC).

«Όταν ο ανταγωνισμός έψαχνε για λύσεις κατόπιν πανδημίας, εμείς είχαμε τα εργαλεία που αναπτύξαμε εσωτερικά στην εταιρία με ελληνικά μυαλά. Τεχνολογίες όπως το Online Proctoring (πραγματοποίηση εξετάσεων απομακρυσμένα οποιαδήποτε ώρα και μέρα επιλέγει ο υποψήφιος, με επιτήρηση από απόσταση) είναι ένας από τους πυλώνες που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τον ανταγωνισμό» ανέφερε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PeopleCert, Βύρωνας Νικολαϊδης, σε πρόσφατη ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, σημειώνοντας ότι η εξαγορά ήταν «αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων» και αναμένεται να δώσει στον όμιλο ισχυρή και διευρυμένη πρόσβαση στην αμερικανική αγορά μιας και η IASSC αποτελεί τη Νο2 εταιρεία στον κόσμο στο χώρο της πιστοποίησης ποιότητας.

«Η απόκτηση του IASSC αποτελεί σημαντικό σταθμό στο στρατηγικό πλάνο επέκτασή μας σε όλες τις αγορές και ειδικότερα στις επαγγελματικές πιστοποιήσεις, στην οποία ήδη έχουμε αξιόλογη παρουσία στον τομέα πιστοποίησης του ITSM (IT Service Management)», δήλωσε ο κ. Νικολαΐδης.

Όπως αναφέρεται από την εταιρία με την εξαγορά αυτή, η PeopleCert επιβεβαιώνει την εξωστρεφή στρατηγική της, υλοποιώντας σταθερά το σχέδιο για εξαγορές που καθιστούν το portfolio προϊόντων και υπηρεσιών της ανταγωνιστικό διεθνώς.

Η IASSC αποτελεί βασικό συνεργάτη εταιρειών οργανισμών και κυβερνήσεων στις πιστοποιήσεις επαγγελματικών δεξιοτήτων για περισσότερο από μία δεκαετία. Το βασικό της προϊόν, που εντάσσεται πλέον στην οικογένεια πιστοποιήσεων της PeopleCert, είναι το Lean Six Sigma Professional Credentialing.

Όπως αναφέρεται η πιστοποίηση αυτή είναι σημαντικό εφόδιο για τους επαγγελματίες και τις εταιρίες, συνιστά κρίσιμη επιχειρησιακή διαδικασία καθώς περιλαμβάνει εργαλεία και τεχνικές για τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, την εξάλειψη ελαττωμάτων και την εγγύηση της ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες. Το Six Sigma καθοδηγεί τις εταιρείες, ώστε να αποφεύγουν λάθη στις λειτουργίες τους: Από την παραγωγή, την τεχνική υποστήριξη μέχρι και τη διεύθυνση προσωπικού και το τμήμα εξυπηρέτησης. Ήδη πολλές σημαντικές διεθνείς εταιρείες όπως Amazon, BMW, Cisco, πανεπιστημιακά ιδρύματα, κρατικές υπηρεσίες αλλά και κλάδοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εμπιστεύονται την IASSC προκειμένου να επιτύχουν άριστα αποτελέσματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας στις δραστηριότητές τους.

Παράλληλα πριν λίγους μήνες η PeopleCert έκλεισε μετά από διαγωνισμό πολυετές συμβόλαιο στη Μεγάλη Βρετανία για τη διεξαγωγή εξετάσεων αγγλικών σε όσους αιτούνται άδεια διαμονής (visa).

Πρόκειται για μια συμφωνία με ιδιαίτερη σημασία, καθώς από το 2021 τις συγκεκριμένες εξετάσεις θα πρέπει να δίνουν και οι πολίτες των χωρών μελών της ΕΕ προκειμένου να μπορούν να διαμείνουν στη Βρετανία.

Στο φόντο αυτό όπως ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης στο επίπεδο κύκλου εργασιών η εταιρία «γράψει» μία μικρή κάμψη σε σχέση με το 2019 και θα κυμανθεί κοντά στα 72 εκατ. ευρώ από 78 εκατ. ευρώ. Ωστόσο λόγω της αύξησης των online εξετάσεων πιστοποίησης που έφερε η πανδημία του κορονοϊού τα EBITDA αναμένεται να αυξηθούν στα 12 εκατ. ευρώ, από 10 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι.

Σε σχέση με τα μέτρα που έλαβε η εταιρία όλη αυτήν την περίοδο του COVID αξίζει να αναφερθεί ότι οι εργαζόμενοι σε ποσοστό περίπου 60% προτιμούν να εργάζονται στον εργασιακό χώρο, με βάση σχετική έρευνα που έγινε.

Αναλυτικά η στρατηγική της εταιρίας κινήθηκε σε δύο άξονες:

Α. Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες σε πρώτο πλάνο και

Β. Επιχειρηματική εξωστρέφεια με στρατηγική εξαγορών και επενδύσεων στην τεχνολογία

«Μάλιστα, η εταιρεία δημιούργησε Ειδικό Ταμείο Αλληλεγγύης για να στηρίξει όσους έχουν πραγματικά ανάγκη σε αυτή τη δύσκολη εποχή, ακολουθούμε αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και θέτουμε την υγεία του καθενός πάνω απ΄ όλα» ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης και προσέθεσε ότι:

«Είμαστε ευτυχείς γιατί εμείς είχαμε αναπτύξει τεχνολογικές λύσεις πριν από την πανδημία, λύσεις που σ΄ αυτή τη δύσκολη συγκυρία μας επέτρεψαν να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας».

