Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανακοίνωσαν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) Δημόκριτος και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), με στόχο την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας στην Ελλάδα.

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος εκπροσωπείται από τον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας ahedd – Attica hub for the Economy of Data and Services, ένα οικοσύστημα ερευνητικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, με έμφαση στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και την αξιοποίηση τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το 5G, τα Big Data και το Internet of Things.

Ο κόμβος ahedd αποτελεί πρωτοβουλία του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και λειτουργεί ως «one stop shop», ένα «κατάστημα μίας στάσης» για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους, καθώς και για δημόσιους οργανισμούς που θέλουν να βελτιώσουν τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες τους.

Επιπλέον, ο κόμβος προσφέρει επιχειρηματική υποστήριξη με την παροχή δυνατότητας για δοκιμές επί σχεδιαζόμενων τεχνολογικών προϊόντων, καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης, δικτύωσης και επιχειρηματικής επιτάχυνσης, αξιοποιώντας τις κορυφαίες υποδομές και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Ο Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος δήλωσε για τη συνεργασία: «Η στενότερη συνεργασία με τον ΣΕΚΕΕ μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε περαιτέρω με κοινές δράσεις την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η διασύνδεση και συνεργασία με τις ερευνητικές ομάδες του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.».

Ο ΣΕΚΕΕ εκπροσωπεί έναν δυναμικό κλάδο με περισσότερες από 75 επιχειρήσεις που παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων 1.000 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και διαθέτουν παρουσία σε 40 χώρες.

Η συνεργασία των δύο οργανισμών αφορά σε μία σειρά δράσεων και ενεργειών με στόχο την προώθηση συνεργασιών, έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας μεταξύ του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας ahedd και των μελών του ΣΕΚΕΕ στο πεδίο των ψηφιακών τεχνολογιών. Επιπλέον, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και δικτύωσης, ο κόμβος ahedd στοχεύει στην ενημέρωση των μελών του ΣΕΚΕΕ για τις εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες, τις δυνατότητες και τις προοπτικές αξιοποίησής τους και τις απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού για εταιρείες και οργανισμούς. Τέλος, οι δύο οργανισμοί επιθυμούν να συνάψουν συνεργασίες για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Ο Παναγιώτης Τσαντίλας, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ και επικεφαλής της ομάδας εργασίας του Συνδέσμου για την ενίσχυση των σχέσεων με την ακαδημαϊκή και την ερευνητική κοινότητα: τόνισε ότι «Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με ένα κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα, όπως είναι το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος εκτιμούμε ότι κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στην προώθηση του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Με τη συνεργασία αυτή τα μέλη του ΣΕΚΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα, αφενός, να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σε διάφορους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών και, αφετέρου, θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με ορισμένους εκ των κορυφαίων Ελλήνων ερευνητών».