Η Visa ανακοίνωσε σήμερα (15/9) ότι βοήθησε στην ψηφιακή ενεργοποίηση περίπου 16 εκατομμυρίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων παγκοσμίως, ή λίγο πάνω από το 30% του πολυετούς στόχου που έθεσε το 2020 για την ψηφιοποίηση 50 εκατομμυρίων ΜμΕ.

Από την έναρξη της πανδημίας, η Visa έχει ξεκινήσει προγράμματα με βάση την κοινότητα σε όλο τον κόσμο, για να βοηθήσει περισσότερες μικρές επιχειρήσεις να αποδέχονται ψηφιακές πληρωμές και να αποκτήσουν έτσι μεγαλύτερη πρόσβαση στην ψηφιακή οικονομία.

Η ανάγκη των μικρών επιχειρήσεων να συνεχίσουν να αναπτύσσονται ψηφιακά υπογραμμίζεται στην 5η έκδοση της παγκόσμιας έρευνας Visa Back to Business που κυκλοφόρησε σήμερα, η οποία διαπιστώνει ότι το 68% των καταναλωτών υποστηρίζουν ότι η πανδημία του COVID-19 έχει αλλάξει οριστικά τον τρόπο που πραγματοποιούν τις πληρωμές τους.



«Σε αυτούς τους 19 μήνες πανδημίας, είδαμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις που αγκάλιασαν το ψηφιακό εμπόριο και τις διασυνοριακές πωλήσεις έχουν ξεπεράσει καλύτερα την πανδημία», δήλωσε η Sevdalina Vassileva, Γενική Διευθύντρια της Visa για την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. «Όμως, δεν πρόκειται πλέον απλώς για προσαρμογή και επιβίωση. Βλέπουμε τώρα μια ελπιδοφόρα άνοδο στην επιχειρηματικότητα και καθώς βαδίζουμε προς τον στόχο μας να ενεργοποιήσουμε ψηφιακά 50 εκατομμύρια ΜμΕ, βοηθάμε για πρώτη φορά μια νέα γενιά επιχειρηματιών να λειτουργήσουν διαδικτυακά ως ψηφιακά αυτόχθονες».



Visa Back to Business Study: Οι προτιμήσεις των καταναλωτών για τις μεθόδους πληρωμών παγκοσμίως

Αντικείμενο μελέτης της παγκόσμια έρευνας Visa Back to Business, ήταν οι ιδιοκτήτες ΜμΕ και οι πελάτες τους, στο πλαίσιο της πανδημίας. Τα πλούσια δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις πέντε εκδόσεις της μελέτης, και ειδικότερα τα ευρήματα της πιο πρόσφατης έκδοσης, αναδεικνύουν τις ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης που προκύπτουν από τη σύνδεση ΜμΕ, τοπικών κοινοτήτων και τεχνολογίας:

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να εργάζονται για να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των καταναλωτών : Η πανδημία έχει αυξήσει δραματικά την ανησυχία των καταναλωτών που προτιμούν να μην έρχονται σε επαφή με μετρητά και τερματικά πληρωμών, ενισχύοντας αντίστοιχα την επιθυμία τους να πληρώνουν ανέπαφα (tap to pay 1 ). Το εβδομήντα τέσσερα τοις εκατό (74%) των ΜμΕ σε όλο τον κόσμο αναμένουν ότι οι πελάτες θα εξακολουθήσουν να προτιμούν τις ανέπαφες πληρωμές όσο τώρα, ή ακόμα περισσότερο, με δύο στις πέντε (40%) ΜμΕ να αναφέρουν την επένδυση σε τεχνολογία ανέπαφων πληρωμών, μεταξύ των κορυφαίων επενδύσεων που απαιτούνται ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών τους.

: Τα καταστήματα που δεν δέχονται ανέπαφες πληρωμές, ενδέχεται ως αποτέλεσμα να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο απώλειας πελατών. Περισσότεροι από δύο στους πέντε (44%) καταναλωτές δηλώνουν ότι δεν θα ψωνίζουν σε κατάστημα που προσφέρει αποκλειστικά τρόπους πληρωμής που απαιτούν επαφή με το ταμείο ή με κοινόχρηστη συσκευή. Προτεραιότητα στην online ασφάλεια: Πριν από ένα χρόνο, το 17% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ άρχισαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας να πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες online και τώρα το 57% αναμένεται να συνεχίσει να κάνει το ίδιο για τους επόμενους τρεις μήνες. Ωστόσο, πολλές ΜμΕ που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η αλλαγή αυτή ανέδειξε νέες προκλήσεις, ενώ ανέφεραν ότι ανησυχούν κυρίως για θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας δεδομένων (33%), για το κόστος επένδυσης σε ψηφιακές υποδομές (31%) και για την μειωμένη προσωπική επαφή με τους πελάτες (30%).

Ενώ το 54% των ΜμΕ απάντησαν ότι το προηγούμενο έτος αποτέλεσε πρόκληση για τις επιχειρήσεις τους, το 46% το αντιμετώπισαν ως ευκαιρία, σε σχέση με 38% τον Νοέμβριο του 2020. Μεταξύ εκείνων που είδαν το 2020 ως ευκαιρία, το (37%) εστίασε στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και το (34%) στην επέκταση των καναλιών πώλησης (34%), ενώ το 23% ίδρυσε μια εντελώς νέα επιχείρηση.



Ξεκλειδώνοντας την πρόσβαση στην ψηφιακή οικονομία

Αναγνωρίζοντας ότι η ευρύτερη ψηφιοποίηση του εμπορίου μπορεί να αποφέρει τεράστια οφέλη στις μικρές επιχειρήσεις, η Visa επιδιώκει να προάγει την ψηφιακή ισότητα, χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της πολυετούς δέσμευσής της για ψηφιακή ενεργοποίηση 50 εκατομμυρίων ΜΜΕ. Με 3,4 εκατομμύρια νέες αιτήσεις ίδρυσης επιχειρήσεων που κατατέθηκαν στις ΗΠΑ μόνο τους πρώτους επτά μήνες του 2021, οι προσπάθειες της Visa επικεντρώνονται στην εξασφάλιση ότι οι υφιστάμενες και οι νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και να αγκαλιάσουν το ψηφιακό μέλλον.



Από το Λονδίνο, τη Σιγκαπούρη, ως την Αθήνα, η Visa έχει διαθέσει πόρους σε ΜμΕ μέσω δεκάδων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Μεταξύ αυτών, η Visa ανέπτυξε προγράμματα για τη στήριξη των καταστημάτων της γειτονιάς, δέσμευσε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε υπερτοπικές επιχορηγήσεις σε ιδιοκτήτες ΜμΕ που επηρεάστηκαν δυσανάλογα από την πανδημία, ανέπτυξε Small Business Street Teams για 900.000 επιχειρήσεις σε 18 αγορές και άλλαξε τον τρόπο αποδοχής πληρωμών σε 49 αγορές με το Visa Tap to Phone, που επιτρέπει στα καταστήματα να δέχονται ανέπαφες πληρωμές μέσω μιας απλής εφαρμογής για κινητές συσκευές.

Η Visa επέκτεινε επίσης την παγκόσμια πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης για επιχειρηματίες, Practical Business Skills, η οποία παρέχεται δωρεάν στους ιδιοκτήτες ΜμΕ και υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων τους. Αυτά τα προγράμματα βασίζονται στην πενταετή δέσμευση 200 εκατομμυρίων δολαρίων από το Visa Foundation που ξεκίνησε το 2020, με στόχο την υποστήριξη των ΜμΕ σε όλο τον κόσμο, δίνοντας έμφαση στην προώθηση της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών.