Την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου του 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εκδήλωση του Επιχειρηματικού Forum ΕΕ-Αφρικής (European Union-Africa Business Forum/EABF 2022), υπό τον τίτλο “Building stronger value chains for sustainable growth and decent jobs”. Το Forum ήταν μια συνδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης (AUC), αφρικανικών και ευρωπαϊκών επιχειρηματικών οργανώσεων.

Το ΕΕΔΕΓΕ συμμετείχε σ’ αυτό το Επιχειρηματικό Forum συνδιοργανώνοντας εκδήλωση μαζί με το Ελληνο-Αφρικανικό και το Ελληνοκενυατικό Επιμελητήριο. Η συμμετοχή αυτή αφορούσε την πραγματοποίηση διαδικτυακής εκδήλωσης (workshop) διάρκειας 90 λεπτών, υπό τον τίτλο “Women agri-food business in Africa and Europe: benefits in the economy and the sustainable development by promoting the geographical indications as best practices” (“Γυναικείες επιχειρήσεις αγροδιατροφής στην Αφρική και στην Ευρώπη: οφέλη στην οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της προώθησης των γεωγραφικών ενδείξεων ως βέλτιστων πρακτικών”) και είχε ως βασικό στόχο την ανάδειξη της συναφούς, με τον τομέα της αγροδιατροφής, γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ΕΕ, την Ελλάδα και την Αφρική, που αναπτύσσεται με βάση την αξιοποίηση προϊόντων που είτε απολαμβάνουν είτε χρήζουν προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων (ιδιαίτερα ποιοτικά επώνυμα προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την γεωγραφική τους προέλευση), καθώς και τη συμβολή της στην τοπική και εθνική οικονομία. Η καθιέρωση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, η οποία είναι ευρωπαϊκή, έχει πολύ θετική ανταπόκριση στην Αφρική κι έχει υιοθετηθεί ως πολιτική από την Αφρικανική Ένωση, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη με την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος AfrIPI.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησαν μεταξύ άλλων η κα Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η κα Ελένη Κύρου, Επικεφαλής Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας, ο κος Σωτήρης Μουσούρης, Πρόεδρος του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου, η κα Βίκυ Πανταζοπούλου, Πρόεδρος του Ελληνοκενυάτικου Επιμελητηρίου, η κα Dorsaf Ben Ahmed, Γενική Διευθύντρια της Αγροτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας της Τυνησίας και προσωπικότητες του χώρου που παρουσίασαν ιστορίες επιτυχίας (success stories) γυναικών επιχειρηματιών από την Ελλάδα και αφρικανικές χώρες. Η εκδήλωση έδωσε τη δυνατότητα να αναδειχθούν ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελληνίδων και Αφρικανών γυναικών επιχειρηματιών, κατέστη δυνατή η μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και η ανάπτυξη δικτύωσης (networking).

Στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης επιχειρηματικών συνεργειών, οι διοργανωτές παρείχαν τη δυνατότητα διοργάνωσης διαδικτυακού περιπτέρου (online booth), με έκθεση προϊόντων και προβολή δράσεων, καθώς και Β2Β συναντήσεων, τις οποίες αξιοποίησαν ελληνικές γυναικείες επιχειρήσεις. Η κα Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, επεσήμανε χαρακτηριστικά «Το όραμά μου είναι η χάραξη μιας εξωστρεφούς στρατηγικής στον αγροδιατροφικό τομέα που ενθαρρύνει και προωθεί την καινοτομία. Έχοντας αυτό ως στόχο, υποστηρίζουμε τις γυναίκες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σ’ αυτόν τον τομέα προσφέροντάς τους ευκαιρίες δικτύωσης και απαραίτητη καθοδήγηση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας».