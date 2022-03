Μια νέα ψηφιακή πύλη, ένα εύχρηστο – σύγχρονο εργαλείο, για την αγορά των logistics ενεργοποίησε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στόχος του είναι η στήριξη όλων των εμπλεκόμενων στην εφοδιαστική αλυσίδα, των παραγωγών – τυποποιητών αγαθών, των εξαγωγέων και εισαγωγέων, όπως και όσων βρίσκονται στην καρδιά των logistics και ειδικότερα, των εταιρειών διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων και των μεταφορικών εταιρειών.

Το e-Logistic Portal, το οποίο οργανώθηκε από την Επιτροπή Logistics του Επιμελητηρίου, αποτελεί έναν λειτουργικό διαδικτυακό χώρο που συγκεντρώνει, κωδικοποιημένα, πληροφοριακό υλικό για την εφοδιαστική αλυσίδα, στο οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση και να πλοηγηθεί μέσω σχετικών links, αναζητώντας στοιχεία για το ισχύον θεσμικό, εθνικό και κοινοτικό, πλαίσιο.

Τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας

Είναι απόλυτα δυναμική

Θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Logistics και των αλλαγών, που θα προκύπτουν σε κοινοτικές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία

Θα εμπλουτίζεται με νέες θεματικές ενότητες σύμφωνα με τις εξελίξεις, τις νέες τάσεις αλλά και τις υποδείξεις και τις προτάσεις κάθε ενδιαφερόμενου, που θα αξιολογούνται από τα Μέλη της Επιτροπής

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εμπορικών επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τη δραστηριότητα εισαγωγών – εξαγωγών

Σε νέους logisticians, που επιθυμούν να έχουν συγκεντρωμένες και ταξινομημένες όλες τις βασικές πληροφορίες, που αφορούν στη λειτουργία του κλάδου

Σε επιχειρηματίες, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο των οδικών μεταφορών με οργάνωση στόλου οχημάτων

Σε όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να έχουν όλη την πληροφορία σε ένα «σημείο» εύκολα προσβάσιμο

Οι θεματικές ενότητες



Διεθνείς εμπορικοί όροι

Οδικές μεταφορές

Θαλάσσιες μεταφορές

Αεροπορικές μεταφορές

Ασφάλιση μεταφορών

Επικίνδυνα εμπορεύματα



Σημειώνεται ότι τα Μέλη της Επιτροπής που συνεργάστηκαν για την εκπόνηση του e-Logistic Portal είναι οι κ.κ. Γιώργος Στάμνος, Διευθυντής Ανάπτυξης Οδικών Δικτύων της Goldair Cargo, Bασίλειος Ηλιάδης, Freight Manager Marine & Aviation Solutions της Golden Cargo, Αθανάσιος Καμενίδης, Logistics Manager της Vianox, Γεώργιος Ρουγγέρης, Head of Sales Truck / TopUsed / Van της MAN Hellas Truck & Bus S.A., η κ. Aγγελική Πάλλη, Senior Account Supervisor, Cargo Development, του Athens International Airport S.A., ο κ. Γεώργιος Πρεβεζιάνος, Logistics Manager της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. και η κ. Βικτωρία Τσολίδου, MBA, MBB, CQA, Head of Transformation & Business Development Division, του ThPA S.A. - Port of Thessaloniki.

Ακολουθεί το link για το e-Logistic Portal, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει στοιχεία για την εφοδιαστική αλυσίδα: https://griechenland.ahk.de/gr/meli/epitropes-melon/logistics/e-logistics-portal.