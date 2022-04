Tα καλύτερα έργα στο ελληνικό ψηφιακό οικοσύστημα αναγνωρίστηκαν και επιβραβεύθηκαν στην Τελετή Απονομής των Mixx Awards 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Μαρτίου στο Μικρό Παλλάς . Το έργο της αξιολόγησης ανέλαβε για ακόμη μια φορά διεθνής κριτική επιτροπή, με τη συμμετοχή έμπειρων στελεχών της αγοράς digital στην Ευρώπη, ενώ η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά από το IAB Hellas, σε συνεργασία με την Direction Business Network.

Oι μεγάλοι νικητές

Το κορυφαίο βραβείο "Best in Show" απέσπασαν φέτος οι Wunderman Thompson Athens και Vodafone Youth Team για την καμπάνια “Open to All World”.

Επίσης, Gold βραβεία και Βραβεία Μελών παρέλαβαν οι εξής εταιρείες στις επιμέρους κατηγορίες:

Brand Awareness and Positioning

Βραβείο Μελών, η Advengers για το Development and Strategic Launch Of The GNO TV

GOLD, η Wunderman Thompson Athens & Vodafone Youth Team για το Open To All World

SILVER, η Mindshare Greece για το Anytime & Google Adlingo Ads

SILVER, η Mindshare A.E. για το Germanos Retailer Stores: 40 years - 40 Offers

BRONZE, η DPG Digital Media για το Be Everything & More By GLO #Breakbinary

Direct Response and Lead Generation

Βραβείο Μελών, η Tempo OMD Hellas για το OPAP Pame Stoixima - Multi-Touch Attribution

GOLD, η Tempo OMD Hellas για το Poco X3 - Exactly What You Need

SILVER, η Τράπεζα Πειραιώς για το Project Future 6th Cycle

BRONZE, η Mindshare A.E. για το Germanos Black Friday 2020

Best Brand / Product Launch

Βραβείο Μελών, η Mig Media για το Goody’s Burger House - The Perfect “Angle” Is Round!

GOLD, η Mig Media για το Goody’s Burger House - The Perfect “Angle” Is Round!

SILVER, η Wunderman Thompson Athens & Vodafone Youth Team για το Open To All World

BRONZE, η Starcom / Publicis Groupe για το Small Acts At Home Can Make A Big Difference

Experimental and Innovative Campaign

Βραβείο Μελών, η Publicis Groupe/Zenith για το 100 Χρόνια LVQR: TikTok Hashtag Challenge: «Γέλα - Είναι Για Καλό»

GOLD, η Publicis Groupe/Zenith για το 100 Χρόνια LVQR: TikTok Hashtag Challenge: «Γέλα - Είναι Για Καλό»

SILVER, η Mediatech - Mig Media για το Everest Bite Club

BRONZE, η JNLeoussis+ & Triumph για το Triumph Talks

Cross-Media Integration

Βραβείο Μελών, η Mig Media για το Goody’s Burger House - The Perfect “Angle” Is Round!

GOLD, η Mig Media για το Goody’s Burger House - The Perfect “Angle” Is Round!

SILVER, η BGM OMD για το Pink Jersey Project by Nivea Men

BRONZE, η Tempo OMD Hellas για το “Metaxa Don’t Drink It, Explore It”

Social

Βραβείο Μελών, Advengers & Star Channel για το Masterchef 5

GOLD, η Publicis Groupe / Zenith για το 100 Χρόνια LVQR: TikTok Hashtag Challenge: «Γέλα - Είναι Για Καλό»

SILVER, η Tempo OMD Hellas για το 2Plogemista Papadopoulou - Full Ace With TikTok!

BRONZE, η JNLeoussis+ & Triumph για το Triumph Talks

Digital Reputation Management

Βραβείο Μελών, η Steficon Α.Ε για το Increasing “Sakkoulas Online” Subscriptions Through Positive Awareness

GOLD, η Steficon Α.Ε για το Increasing “Sakkoulas Online” Subscriptions Through Positive Awareness

SILVER, η Tempo OMD Hellas, για το PPC DEH - “One Breath For Earth”

Mobile Advertising

Βραβείο Μελών, η Τράπεζα Πειραιώς για το Νέο Yellow Mobile Application

GOLD, η Tempo OMD Hellas για το 2Plogemista Papadopoulou - Full Ace With TikTok!

SILVER, η Τράπεζα Πειραιώς για το Νεο Yellow Mobile Application

BRONZE, η Imba, για το Imba Calendar 2020

Search

Βραβείο Μελών η Generation Y για το Performing For Toi&Moi

GOLD, η Generation Y για το Performing For Toi&Moi

SILVER, η Generation Y, για το Give Me Some Sugar-Free

BRONZE, η Generation Y για το Performance In A Box

Branded Content and Native Advertising

Βραβείο Μελών, η DPG Digital Media για το The Dollcumentary Sponsored By Barbie

GOLD, η JNLeoussis+ & Triumph για το Triumph Talks

SILVER, η Publicis Groupe / Zenith για το Μάμος Διαδικτυακή Ραδιοφωνία

SILVER, η DPG Digital Media για το The Dollcumentary Sponsored By Barbie

BRONZE, η JNLeoussis / Kotsovolos για το K-Mers, Here To Play!

Effective Use of Data

Βραβείο Μελών η Tempo OMD Hellas για το OPAP - Data Driven Precision Marketing

GOLD, η BGM OMD για το «Όποιο Κι Αν Είναι Το Πρωϊνό Σου Ξεκίνα Με Quaker»

SILVER, η Starcom / Publicis Groupe για το Accelerate Sales Leveraging Summer Tourism In Greece And Digital Capabilities

BRONZE, η Starcom / Publicis Groupe για το Synchronized Marketing, Media And Trade Activities For Ariel

BRONZE, η Τράπεζα Πειραιώς για το Project Future 6th Cycle

Best original Content Series

Βραβείο Μελών, JNLeoussis / Kotsovolos για το K-Mers, Here To Play!

GOLD, η Publicis Groupe / Zenith για το Μάμος Διαδικτυακή Ραδιοφωνία

SILVER, η DPG Digital Media για το Πρόσωπα 2020 By Βίκος

BRONZE, η JNLeoussis+ & Triumph για το Triumph Talks

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

O Κώστας Νιώτης, Head of Digital and Inovation της Wunderman Thompson, μίλησε για την κορυφαία διάκριση του βραβείου «Best in Show» και τόνισε: «Υπάρχει μια ομάδα σε αυτήν τη δουλειά που κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό της και να γίνει παρέα. Είναι η παρέα της Wunderman Thompson και τoυ Vodafone Youth team CU και κάθε χρόνο είμαστε εδώ, συνεπείς και με την κορυφαία δουλειά στον κλάδο». Μετά το τέλος της εκδήλωσης ο κ. Νιώτης πρόσθεσε: «Η ύψιστη διάκριση στα IAB Mixx Awards είναι για εμάς μια μεγάλη χαρά σε μια ιδιαίτερη στιγμή, σε μια στιγμή που η Wunderman Thompson δείχνει το νέο της πρόσωπο στην αγορά. Η εταιρεία μας ετοιμάζεται για ένα τεράστιο ξεκίνημα, φέρνοντας ό,τι πιο φρέσκο και καινούργιο υπάρχει αυτήν τη στιγμή στον παγκόσμιο χώρο της επικοινωνίας».

Από τη μεριά του ο πρόεδρος του IAB Hellas, Ανδρέας Στάιος, δήλωσε: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες, που σε μια δύσκολη εποχή έβαλαν μπροστά τη δημιουργικότητα, νέες ιδέες και μυαλά, με βασικό στόχο να αντέξουμε και να πάμε ακόμα καλύτερα και πιο μπροστά τον κλάδο. Πολλά συγχαρητήρια στους νικητές και του χρόνου να είμαστε ακόμη περισσότεροι».

Η διεθνής κριτική επιτροπή

Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν σημαντικοί εκπρόσωποι από τα γραφεία IAB του εξωτερικού και συγκεκριμένα οι: