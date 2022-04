Όπως ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου, που αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η φετινή 29η διοργάνωση, που έλαβε χώρα μετά από δύο χρόνια λόγω της πανδημίας, προσέλκυσε περισσότερους από 40.000 αγοραστές και εμπορικούς επισκέπτες από περίπου 130 χώρες και περισσότερους από 2.000 εκθέτες από 87 εθνικές αγορές.

Στο πλαίσιο της έκθεσης οργανώθηκαν και φέτος με απόλυτη επιτυχία ένα Εθνικό Ομαδικό Περίπτερο από την Enterprise Greece Invest & Trade και τρία Ελληνικά Ομαδικά Περίπτερα, από τις εταιρίες Great Greek Exports and Trade, Economotechniki και Nocavert, τα οποία στήριξαν τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας και την προώθηση των φρέσκων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Κύπριοι εκθέτες είχαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης την ευκαιρία να προβάλλουν τα προϊόντα τους και να πραγματοποιήσουν εποικοδομητικές συναντήσεις και επαφές με εμπορικούς επισκέπτες.

Η λίστα των 78 εταιριών-εκθετών από την Ελλάδα και την Κύπρο, περιελάμβανε αγροτικούς συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και εταιρίες τεχνικών συστημάτων, εξοπλισμού και συσκευασίας.

Ειδικότερα, στην έκθεση συμμετείχαν οι εξής ελληνικές επιχειρήσεις: Agrexpo S.A., Agricultural Cooperative of Filiatra, Agricultural Cooperative Episkopi, Association of Imathia's Agricultural Cooperatives, Agricultural Coop. of Karitsa Stomio, AGRICULTURAL COOPERATIVE OF POTAMIA SKITI ORGANIZATION OF CHESTNUTS PRODUCER, Agrocreta, Alfa Fruits, "Alfa Vita" - Patikas AP. Chatsios VAS.O.E., Alkyon Fruit S.A., Anatoli S.A., ANGELAKIS SINGE-MEMBER P.C, Arathos, Balakanakis Bros S.A. - Olympic Fruit, Bianame S.A., Biokarpos S.A., Bourakis Fruits S.A., Central Markets and Fishery Organization, Cooperating Producers S.A., Daios Plastics S.A., Dragonas Bros S.A., EU Fruits, FRU.EAT Moudiris Athanasios & Sia EE, Fruit Project S.A. - Ceradini Group, FRULATTI P.C., GEFRA G.N. Frangistas S.A., Geoplant S.A., Greek and Fresh, G.ZAHARIADAKIS & CO O.E, HELLAGRO S.A., HELLAS BIO NET, Ina Plastics S.A., Kavala Coop, K-Fruits P.C., Kolios Company S.A., Agricultural Cooperation Komex S.A., Krop S.A., Labidino S.A., MED FRUIT L.T.D., Mediterranean Combo, Memos, Minoan Fruits Giannidakis N. Voukiklaki D., Mitrosilis S.A, Novatec S.A., Nutriac UG, Olimpias S.A., Oporello S.A., P. PETROPOULOS S.A., Plastika Kritis S.A., Prima Fruits Single Member P.C., Producer’s Group A.C. Orina, Protofanousi Fruits, Pyrros Fruit, Q TRADE, Region of Central Macedonia, Region of Crete, Region of Epirus, Region of Eastern Macedonia – Thrace, Region of Peloponnese, Region of Thessaly, Sidiropoulos S.A., Stamtsis Kiwifruit Orchard, Thrace Group, Bio Tsi Kritis, Veltia Labs for life, YAKA Cherry Packing & Sorting, και Zisis Farm. Την Κύπρο εκπροσώπησαν οι εξής επιχειρήσεις: Alion Vegetables & Fruits Co. Ltd., Cyprofresh Potatoes Sedigep (P.G.) Ltd., Ministry of Energy, Commerce & Industry Cyprus, FA Food Allergens Lab LTD, J&P Fresca (Cyprus) Produce Ltd, Refresh your Life, S&G HERBS CO, SEDIGEP Ltd. και Y&P FRESCA IMPORTS-EXPORTS LTD.

Χαρακτηριστικό της έκθεσης, πέραν του διεθνούς της χαρακτήρα, είναι ότι κάθε χρόνο συγκεντρώνει το σύνολο των φορέων λήψης αποφάσεων του κλάδου, γεγονός που την έχει πλέον καθιερώσει ως το ετήσιο «ραντεβού» της αγοράς για την οργάνωση -πλούσιων σε αριθμό και περιεχόμενο- εκδηλώσεων και την παρουσίαση των νέων καινοτομιών και εξελίξεων σχετικά με την παραγωγή νωπών οπωροκηπευτικών και την εξωστρέφεια του κλάδου.

Όπως τόνισε ο διευθυντής της Fruit Logistica, κ. Kai Mangelberger, «οι προετοιμασίες για τη φετινή διοργάνωση ήταν εντατικές. Ως διοργανωτές, δεν ήμασταν οι μόνοι που αντιμετωπίσαμε εμπόδια. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκθέτες και τους εμπορικούς επισκέπτες, που έκαναν το ταξίδι στο Βερολίνο. Ανταμείφθηκαν με πολύ καλές επιχειρηματικές συμφωνίες. Όσους δεν κατάφεραν να επισκεφθούν τη φετινή έκθεση, θα χαρούμε να τους υποδεχθούμε στη Fruit Logistica 2023».

Η επόμενη διοργάνωση της Fruit Logistica θα διεξαχθεί στις 8-10 Φεβρουαρίου 2023, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το πλήρες πρόγραμμα της έκθεσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο τηλ. 210 64 19 037, ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της έκθεσης www.fruitlogistica.de και την ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr.