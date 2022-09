ΕΒΕΑ- ΕΕΔΕΓΕ: Υποδέχτηκαν αποστολή γυναικών επιχειρηματιών από την Ινδία

Πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2022, υποδοχή γυναικείας αντιπροσωπείας της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ινδίας (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries – FICCI) στο ΕΒΕΑ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Κων/νος Μίχαλος).