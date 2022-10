Η V+O COMMUNICATION κατέκτησε, για μια ακόμα χρονιά, το χρυσό βραβείο IPRA Golden World Awards (GWA). Συγκεκριμένα, βραβεύτηκε σε μια από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες, αυτή του Reputation & Brand Management, για τον σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής PR επικοινωνίας για το λανσάρισμα του The Ellinikon Experience Park.

Η V+O, με το πλάνο στρατηγικής PR επικοινωνίας ανέδειξε με τον πιο δημιουργικό τρόπο το εξαιρετικό αυτό έργο, αλλά και τη δέσμευση της Lamda Development να παραδώσει στο κοινό ένα πάρκο γεμάτο εμπειρίες, προσβάσιμο σε όλους.

To Experience Park αποτελεί το πρώτο έργο με το οποίο συστήθηκε στο κοινό το The Ellinikon, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, που υλοποιείται από τη Lamda Development. To βιωματικό αυτό πάρκο είχε εξαρχής σκοπό να αποτελέσει την αρχή ενός νέου τρόπου ζωής και έναν ιδανικό προορισμό για τους κατοίκους της πόλης, όπου μπορούν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, να χαλαρώσουν, αλλά και να ζήσουν ξεχωριστές εμπειρίες κοντά στη φύση.

Με τη φετινή διάκριση, η V+O COMMUNICATION αποτελεί το μοναδικό, ως σήμερα, ελληνικό PR agency που έχει αποσπάσει 9 Διεθνή Βραβεία Αριστείας IPRA GWA και 13 διεθνή βραβεία συνολικά.

Η Τόνια Γκόγκου, Γενική Διευθύντρια της V+O COMMUNICATION, δήλωσε με αφορμή τη διάκριση: «Το The Ellinikon αποτελεί ένα στρατηγικής σημασίας έργο για την Ελλάδα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που κατακτήσαμε τη σημαντική αυτή διεθνή αναγνώριση για τη συνεργασία μας ως σύμβουλοι PR επικοινωνίας στο λανσάρισμα του Experience Park. Ήταν ένα απαιτητικό και σύνθετο project ωστόσο, η αφοσίωση, η δημιουργικότητα, η εμπειρία και η στρατηγική σκέψη είναι μια δυνατή συνταγή επιτυχίας για τη V+O».