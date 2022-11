Με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δραστηριοποίηση εκτός της Αθήνας και την ανάγκη για εδραίωση συνεργασιών στο εξωτερικό, το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) πραγματοποίησε την ετήσια Γενική Συνέλευσή του την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Πειραιά.

Στην ομιλία της η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Για τo ΕΕΔΕΓΕ η ισότητα είναι θέμα κουλτούρας. Κι αν πιστεύουμε σ’ αυτό με πάθος και συνέπεια, αν πιστεύουμε στην αλλαγή και θέλουμε να την φέρουμε, αν είμαστε διατεθειμένες να δουλέψουμε σκληρά γι’ αυτό, τότε αργά ή γρήγορα το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα.

Διόλου τυχαία στην δεκαετία του 1930 η Eleanor Roosevelt είχε δηλώσει ότι οι γυναίκες πρέπει να μάθουν να παίζουν το παιχνίδι όπως οι άντρες. Αυτό που εννοούσε είναι ακριβώς ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά για να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις και οι ιδεολογικές στρεβλώσεις και να κάνουμε την ισότητα αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας».

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα, δήλωσε ότι «η δημιουργία ευκαιριών για οικονομική και κοινωνική εξέλιξη κάθε γυναίκας είναι βασική μας προτεραιότητα.

Προωθούμε δράσεις που διευκολύνουν τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, προάγουν την ισότητα στις αμοιβές και αντιμετωπίζουν τα επαγγελματικά στερεότυπα λόγω φύλου.

Παράλληλα εργαζόμαστε καθημερινά για να προωθήσουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και ακολουθώντας συγκεκριμένη στρατηγική».

Τη χρονιά που πέρασε παγιώθηκαν αρκετές από τις πρωτοβουλίες του ΕΕΔΕΓΕ, όπως το ξεκίνημα της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων, το πρόγραμμα για την απόκτηση δεξιοτήτων σε 5.320 άνεργες γυναίκες και η διοργάνωση εργαστηρίων καινοτόμου γυναικείας επιχειρηματικότητας και γυναικείας ηγεσίας.

Παράλληλα, ενισχύθηκε η εξωστρέφεια του ΕΕΔΕΓΕ με συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και συνεργασίες, όπως στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής Γυναικών Επιχειρηματιών και Ηγετών στη Μπανγκόκ, στην Κύπρο για την «Συμμετοχική χρηματοδότηση-ευκαιρίες στην περιοχή της Μεσογείου», στην Λισαβώνα για το Web Summit και με την υποδοχή γυναικείας αντιπροσωπείας από την Ινδία από την Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ινδίας (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries – FICCI).

Σε μία χρονιά με διεθνείς και εθνικές προκλήσεις η Προέδρος του ΕΕΔΕΓΕ έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας: «Ως ΕΕΔΕΓΕ θα συνεχίσουμε την μάχη για την ισότητα, χωρίς εκπτώσεις.

Δεν είναι ο εγωισμός ή η έπαρση που μας οδηγούν. Είναι η βαθιά πίστη ότι η ισότητα φύλων θα βοηθήσει στην μείωση της φτώχιας, στην αντιμετώπιση της οικονομικής ανισότητας, στην δημιουργία πιο δίκαιων κοινωνιών, στην ύπαρξη πιο ευτυχισμένων ανθρώπων. Αυτός είναι ο στόχος»

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο Βουλευτής ΝΔ Α΄ Πειραιά, Νίκος Μανωλάκος, και ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α’ Πειραιά, Θοδωρής Δρίτσας, έδωσαν το «παρών» στη Γενική Συνέλευση του ΕΕΔΕΓΕ.