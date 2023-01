Δυναμικό «παρών» με 22 εκθέτες δίνει η Ελλάδα και η Κύπρος στη Διεθνή Έκθεση Παιχνιδιού, Spielwarenmesse, που θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 5 Φεβρουαρίου 2023 στη Νυρεμβέργη και εκπροσωπείται στις δύο χώρες από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η Spielwarenmesse μετά τη διοργάνωση του 2020, έρχεται και πάλι να επιβεβαιώσει τη θέση της ως η κορυφαία εμπορική έκθεση για παιχνίδια. Συνολικά 2.063 επιχειρήσεις από 68 χώρες θα παρουσιάσουν τις καινοτομίες τους στο εκθεσιακό κέντρο της Νυρεμβέργης σε εμπορικούς επισκέπτες και αγοραστές από όλο τον κόσμο.

Φέτος, από την Ελλάδα και Κύπρο συμμετέχουν οι εταιρίες: AS Company, Diakakis Imports S.A., ENGINO.NET LTD, FS Holding, GIOVAS S.A., HW Group (Cyprus) Limited, Kaissa Games SA, M.TOYS MONOPROSOPI EPE, Manopoulou G & J GP, Needleart World (Cyprus) Ltd., NIRIS Paper Products, Oddy at Sea, Procos S.A., RELKON HELLAS S.A., Safe 'N' Beautiful PC, STAMATIS IOANNIDIS & SON SA, Stamco Costumes, STAR JOHN PAPADOPOULOS & CO, Svoora, V. Christakopoulos S.A., Verdes Innovations S.A. και WP Merchandise.

Σημειώνεται, πως οι αιτήσεις συμμετοχής για την Spielwarenmesse 2024 θα ανοίξουν την πρώτη ημέρα της έκθεσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος, για πληροφορίες, αλλά και για να συμμετάσχει στην επόμενη έκθεση, μπορεί να επικοινωνήσει με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στο τηλ. 210 6419019 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της έκθεσης www.spielwarenmesse.de και την ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr.