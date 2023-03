Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 5/3 οι διεργασίες του 35ου Συνεδρίου EUROPALSO για την ξενόγλωσση εκπαίδευση που είχε ως κεντρικό θέμα: «Η Δυναμική Σύνθεση των ΚΞΓ Ανοίγει Ορίζοντες».

Στο Συνέδριο συμμετείχαν Πανεπιστημιακοί, Εκπρόσωποι κομμάτων και Συνδικαλιστικών οργανώσεων, καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί και Διευθύνοντες Σύμβουλοι διεθνών οργανισμών. Τις διεργασίες του παρακολούθησαν εκατοντάδες ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών.

Τελούσε υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και κατά τη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης τιμήθηκε με ειδικό βραβείο ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., κος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου για την συνολική προσφορά του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην κοινωνία γενικότερα.

Κατά την ομιλία του ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Ε.Ε.Α., στην στήριξη που παρέχει το Επιμελητήριο προς τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και στη συνεχή προσπάθεια του για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων που απασχολούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες, όπως το κύμα ακρίβειας.

Μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του εξεταστικού φορέα ESB International έκαναν ειδικό αφιέρωμα-παρουσίαση για τα 70α γενέθλια ύπαρξης και λειτουργίας του οργανισμού καθώς και για την 15ετη συνεργασία του ESB με το EUROPALSO.

Την κεντρική εκδήλωση συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας EUROPALSO και Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κος Γιώργος Ζηκόπουλος,.

Επίσης το Ινστιτούτο Goethe τίμησε με ειδική πλακέτα το EUROPALSO για την αγαστή συνεργασία τους.

Στο πάνελ της κεντρικής εκδήλωσης παρευρέθηκαν οι κ.κ.: Αλεξιάδης Τρύφων, π. αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, Βουλευτής Βορείου Τομέα Β Αθηνών ΣΥΡΙΖΑ, Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Ε.Ε.Α., Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρύτανης (ΠΑ.ΠΕΙ), Γιώργος Κουτελάκης, μέλος της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ΚΕΔΕ.

Από την Διοικητική Επιτροπή του Ε.Ε.Α. παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιπρόεδροι Νίκος Γρέντζελος και Νίκος Κουγιουμτσής, ο Οικονομικός Επόπτης, Παναγιώτης Παντελής, καθώς επίσης και ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστών του Ε.Ε.Α.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.ΤΑ. παρευρέθηκαν οι κ.κ.: Θύμιος Λυμπερόπουλος, Πρόεδρος, Πάρης Ορφανός, Θεόδωρος Μάζης, Βασίλης Σιάσσος. Από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο Νίκος Γρέντζελος, Πρόεδρος.

Στο πάνελ συμμετείχαν ακόμα οι εκπρόσωποι εξεταστικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών, Tina Renshaw, CEO English Speaking Board (International) Ltd., Ben Jackson, Chief Assessor, English Speaking Board (International) Ltd., Dr. Petra Köeppel-Meyer, Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος Goethe, Mark Greenow, Ambassador for EdYOUfest

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ. Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής Wide Services, Γιάννης Ηλιόπουλος, CEO και συνιδρυτής της περιβαλλοντικής οργάνωσης We4all, Αγνή Μαριακάκη, Ψυχολόγος, Εκπαιδεύτρια, Κοινωνική Ερευνήτρια.

Πριν την εναρκτήρια ομιλία της προέδρου EUROPALSO, κας Έφη Θεοχάρη, έγινε ειδική αναφορά στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους συνανθρώπους μας. Ανακοινώθηκε η ακύρωση της χοροεσπερίδας του Συνδέσμου και η αποστολή μονάδων αίματος στους τραυματίες του δυστυχήματος.