Την Πέμπτη 4 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το 8ο Family Business Forum της KPMG στην Ελλάδα, στο Electra Palace Athens και παράλληλα σε ψηφιακό περιβάλλον. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν ένα από τα θεμέλια της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας. Η δημιουργία, η ανάπτυξη και η μακροζωία τους είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της παγκόσμιας οικονομίας. Ειδικά σε καιρούς κρίσεων, οι οικογενειακές επιχειρήσεις πρέπει να συνεργάζονται πιο στενά από ποτέ για να ευδοκιμήσουν!

Με κεντρικό μήνυμα “United we thrive” το 8o Family Business Forum της KPMG στην Ελλάδα – το συνέδριο θεσμός στο πεδίο των οικογενειακών επιχειρήσεων - έρχεται να παρουσιάσει σημαντικά θέματα που επηρεάζουν τη δυναμική των οικογενειακών επιχειρήσεων, τη διακυβέρνησή τους και τη διασφάλιση του οικογενειακού πλούτου.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό του Βαγγέλη Αποστολάκη, Deputy Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα και του Κρίστιαν Χατζημηνά, Πρόεδρος ΔΣ ΕΕΝΕ, Πρόεδρος EFA GROUP.

Ο διεθνούς φήμης Paolo Morosetti, Senior Lecturer of the Strategic and Entrepreneurial Management Department at SDA Bocconi School of Management και Teaching Fellow of Bocconi University, θα παρουσιάσει για πρώτα φορά σε ελληνικό κοινό πώς οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να διατηρήσουν την οικογενειακή κληρονομιά, να διαιωνίσουν τη δέσμευσή τους σε αυτήν και να αυξήσουν τον οικονομικό και κοινωνικό πλούτο που προκύπτει για τις μελλοντικές γενιές.

Θα ακολουθήσει ένα fireside chat στο οποίο ο Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα θα συνομιλήσει με τον Δημήτρη Σταϊνχάουερ, δημιουργό του SKINOS και ο επιχειρηματίας που έβαλε τη μαστίχα στον παγκόσμιο χάρτη των spirits και στους καταλόγους των πιο φημισμένων μπαρ διεθνώς, για το επιχειρείν, για το ξεκίνημα μιας οικογενειακής επιχείρησης και για το πώς μια ιδέα μπορεί να γίνει παγκόσμια επιτυχία.

Θα ακολουθήσουν δύο ξεχωριστές συνεντεύξεις στην ενότητα “Meet the Business Owners”. Ο Βαγγέλης Αποστολάκης, θα υποδεχτεί τον Γιώργο Κίκιζα, Πρόεδρο ΔΣ, ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε και τον Αλέξανδρο Κίκιζα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε και θα συζητήσει μαζί τους για πολύ ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με την ιστορική βιομηχανία ζυμαρικών ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ. Οι δύο επιτυχημένοι επιχειρηματίες θα απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με την επιχειρηματική διαδρομή της οικογένειας, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνάντησαν στην πορεία τους, τη διαδικασία διαδοχής στη νεότερη γενιά, τα μυστικά της επιτυχίας τους και τα όνειρά τους για το μέλλον της επιχείρησης.

Η Κατερίνα Πολυζώη, Senior Manager, Family Business, Consulting, KPMG στην Ελλάδα θα αναλύσει τις προκλήσεις, τις αβεβαιότητες αλλά και τη δυνητική συμβολή της συν-διοίκησης στην ευημερία των οικογενειακών επιχειρήσεων, η Κατερίνα Δελή, Διευθύντρια Marketing μικρομεσαίων επιχειρήσεων, VODAFONE θα μιλήσει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικογενειακών επιχειρήσεων και ο Δημήτρης Μιχόπουλος, Founder & CEO, Dimitris Michopoulos Reputation Management Firm, θα αναδείξει - μέσα από την ομιλία του με θέμα «Χτίζοντας το Family Βrand ως Corporate Brand» - τη σημασία για κάθε επιχειρηματία να φροντίζει εξίσου για την προσωπική και εταιρική του εικόνα.

Το δυνατό «παρών» των ελληνικών οικογενειών που επιχειρούν θα συνεχιστεί με δύο ακόμα fireside chat discussions με κορυφαίους επιχειρηματίες. Ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Deputy Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα θα συνομιλήσει με τον Χάρη Βαφειά, Founder and CEO, STEALTH GAS INC & IMPERIAL PETROLEUM INC για την επιχειρηματική του διαδρομή, τις προσκλήσεις, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να επιτύχει επιχειρηματικά και για το επιχειρείν στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Ραουνάς, Partner, Head of Public Sector, KPMG στην Ελλάδα θα συνομιλήσει με τον Γιάννη Μαθιό, Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. για τα οφέλη και τις προκλήσεις μιας εισηγμένης οικογενειακής επιχείρησης.

Με τίτλο ομιλίας “Wealth Governance in Family Business Dynamics”, o Yannis Sardis, Board Advisor, Finvent Software Solutions θα μοιραστεί με το κοινό πώς μπορεί να διευκολυνθεί μια διαδικασία διαχείρισης οικογενειακού πλούτου μέσω της χρήσης εργαλείων λογισμικού ώστε τα μέλη της οικογένειας να μπορούν να έχουν κάθε στιγμή την εικόνα της οικονομικής τους δύναμης.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Αλέξανδρου Παπανδρέου, ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Χαρισμάθεια» και σύμβουλος διαφοροποιημένης εκπαίδευσης σε διεθνή σχολεία. Μέσα από την ομιλία του με θέμα «Μεγαλώνοντας παιδιά – μελλοντικούς διαδόχους οικογενειακής επιχείρησης» θα παρουσιάσει τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης σημαντικών προκλήσεων όπως διαχείριση ή αποφυγή φόβου σύγκρισης με επιτυχημένους γονείς, διαχείριση συγκρούσεων γενεών ή/και αποφυγή αδελφικής αντιζηλίας και άλλα.

Διακεκριμένος Χορηγός του Forumείναι η Vodafone και Υποστηρικτές η Finvent Software Solutions και η Genesis Pharma. Τo Forum πραγματοποιείται με την Τιμητική Υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών-Ε.ΕΝ.Ε, της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος – ΣΒΕ, του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ. του Family Business Network Greece και του Συλλόγου Αποφοίτων London School of Economics,

Η εγγραφή στο Family Business Forum είναι δωρεάν και μπορείτε να την κάνετε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα συνέδρια της KPMG, επισκεφθείτε το https://www.kpmgevents.gr/el/ .

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στο website www.kpmgevents.gr ή να επικοινωνήσετε με την Μαριλένα Παππά, Events Coordinator της KPMG, τηλ. 6932365776, [email protected]

