Οι παγκόσμιες επενδύσεις Venture Capital «βούλιαξαν» από τα $86 εκατ. μέσω 9 619 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2022 στα $57,3 δισ. μέσω 6 030 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2023, καθώς οι έντονες αβεβαιότητες της αγοράς δεν έδειξαν σημάδια υποχώρησης, σύμφωνα με την έκδοση του α’ τριμήνου του 2023 της Venture Pulse – της τριμηνιαίας έκθεσης που δημοσιεύεται από την KPMG Private Enterprise σχετικά με τις τάσεις VC παγκοσμίως σε καίριες δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο.

Ο παρατεινόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, τα αυξανόμενα επιτόκια, ο πεισματικά υψηλός πληθωρισμός, οι εγχώριες και γεωπολιτικές προκλήσεις και οι ανησυχίες για τη σταθερότητα του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος συνέκλιναν στη διαμόρφωση ενός δύσκολου τριμήνου για τις επενδύσεις VC ανεξαρτήτως περιοχής.

Η μείωση των επενδύσεων VC υπήρξε ιδιαίτερα απότομη σε ετήσια βάση, με το σύνολο του α’ τριμήνου του 2023 να ανέρχεται σε λιγότερο από το ένα τρίτο των συνολικών επενδύσεων του α’ τριμήνου του 2022 (US$ 177,6 δισ.). Όλες οι περιοχές είδαν τις επενδύσεις VC το α’ τρίμηνου του 2023 να πέφτουν σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν εδώ και χρόνια. Τα US$ 33,1 δισ. που αντλήθηκαν στην αμερικανική ήπειρο αποτελούν το χαμηλότερο επίπεδο από το α’ τρίμηνο του 2018, ενώ τα US$ 9,8 δισ. που αντλήθηκαν στην Ευρώπη ήταν το χαμηλότερο σύνολο από το γ’ τρίμηνο του 2018 και τα US$ 13,5 δισ. της Ασίας το χαμηλότερο από το β’ τρίμηνο του 2015.

Ο μεγαλύτερος κύκλος

Τα US $ 6,5 δισ. που συγκέντρωσε η εταιρεία πληρωμών Stripe με έδρα τις ΗΠΑ ήταν μακράν ο μεγαλύτερος κύκλος VC του τριμήνου παγκοσμίως, αν και συνοδεύτηκε από μια απότομη συρρίκνωση της αποτίμησης της εταιρείας – από τα US$ 95 δισ. μετά τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της το α’ τρίμηνο του 2021 στα US$ 50 δισ. το α’ τρίμηνο του 2023. Μετά την Stripe, η Generate Capital, εταιρεία υποδομών εναλλακτικής ενέργειας με έδρα τις ΗΠΑ, προσέλκυσε την επόμενη μεγαλύτερη συναλλαγή (US$ 800 εκατ.), ακολουθούμενη από την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Zeekr (US$ 750 εκατ.) και την πλατφόρμα ποδηλασίας και τρεξίματος Zwift των ΗΠΑ (US$ 620 εκατ.). Στην Ευρώπη, η πλατφόρμα ανοιχτής τραπεζικής Abound που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε η μεγαλύτερη συμφωνία του τριμήνου (US$ 601 εκατ.).

«Ήταν ένα εξαιρετικά απαιτητικό τρίμηνο για την αγορά VC παγκοσμίως, εν μέρει επειδή κάθε περιοχή αντιμετώπισε παρόμοιες δυσκολίες —συμπεριλαμβανομένης της εντεινόμενης αβεβαιότητας της αγοράς», ανέφερε ο Conor Moore, Head της KPMG Private Enterprise στην περιοχή της Αμερικής & Leader της KPMG Private Enterprise Emerging Giants Network της KPMG International. «Αν κάτι ξεχώρισε αυτό το τρίμηνο, αυτό ήταν σίγουρα ο τομέας των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και του cleantech, όπου είδαμε εταιρείες σε διάφορες περιοχές να εξακολουθούν να προσελκύουν μεγάλες συμφωνίες».

Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα σχολιάζει σχετικά « Η παγκόσμια αγορά Venture Capital συνεχίζει να δέχεται σημαντικούς κραδασμούς από την αβεβαιότητα που επικρατεί αναφορικά με τις τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες καθώς και το υψηλό κόστος χρήματος. Οι βασικοί παίκτες είναι πλέον ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και επιλέγουν να κρατούν ρευστότητα προκειμένου να αξιοποιηθεί την κατάλληλη χρονική στιγμή μέσω επιλεγμένων χρήσεων κεφαλαίων. Πλέον όλο το ενδιαφέρον φαίνεται να επικεντρώνεται στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας καθώς και στις ανεξάντλητες δυνατότητες που φαίνεται να φέρνει στη ζωή μας η Τεχνητή Νοημοσύνη»

Βασικά σημεία – α’ τρίμηνο 2023

Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC καταγράφηκαν στα US$ 57,3 δισ. το α’ τρίμηνο του 2023—το χαμηλότερο επίπεδο τριμηνιαίων επενδύσεων που έχει καταγραφεί από το β’ τρίμηνο του 2017 και μια απότομη πτώση τόσο σε τριμηνιαία (έναντι US$ 86 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2022) όσο και σε ετήσια βάση (έναντι US$ 177,6 δισ. το α’ τρίμηνο του 2022).

Οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο ανήλθαν στα US$ 33,1 δισ. μέσω 2 542 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας πτώση από τα US$ 44 δισ. μέσω 4 050 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2022.

Οι επενδύσεις VC στην Ασία μειώθηκαν από τα US$ 25,5 δισ. μέσω 2 799 συναλλαγών στα US$ 13,5 δισ. μέσω 1 773 συναλλαγών, μεταξύ του δ’ τριμήνου του 2022 και του α’ τριμήνο του 2023.

Στην Ευρώπη, οι επενδύσεις VC σημείωσαν πτώση από τα US$ 15,7 δισ. μέσω 2 512 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2022 στα US$ 9,8 δισ. μέσω 1 533 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2023.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις CVC κινήθηκαν σε αργούς ρυθμούς το α’ τρίμηνο του 2023, προσελκύοντας επενδύσεις ύψους US$ 22,8 δισ., σε σύγκριση με τα US$ 42,1 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2022.

Η χρηματοδότηση VC πρώτης φοράς υπήρξε ιδιαίτερα ασθενική το α’ τρίμηνο του 2022, αγγίζοντας μόλις τα US$ 5,76 δισ. παγκοσμίως.

Η παγκόσμια αξία αποεπενδύσεων μειώθηκε περισσότερο από 50% σε τριμηνιαία βάση, από το ήδη χαμηλό επίπεδο των US$ 46,4 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2022 στα US$ 20,3 δισ. το α’ τρίμηνο του 2023.

Η Ενέργεια και το Cleantech προσελκύουν μεγάλες συμφωνίες σε διάφορες περιοχές

Παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα, οι τομείς των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και του cleantech συνέχισαν να προσελκύουν σημαντικούς γύρους χρηματοδότησης – με εταιρείες από διάφορες περιοχές να προσελκύουν μεγάλες συμφωνίες. Στη διάρκεια του α’ τρίμηνου του 2023, στην αμερικανική ήπειρο καταγράφηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους US$ 800 εκατ. από την Generate Capital, εταιρεία υποδομών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, US$ 525 εκατ. από την Xpansiv, εταιρεία εμπορίας άνθρακα και περιβαλλοντικών προϊόντων, και US$ 300 εκατ. από την εταιρεία μπαταριών One.

Στην Ασία, η αυτοκινητοβιομηχανία EV Zeekr προσέλκυσε χρηματοδότηση ύψους US$ 750 εκατ., US$ 442 εκατ. η εταιρεία τεχνολογίας ηλιακής ενέργειας SolarSpace και US$ 400 εκατ. η εταιρεία αποανθρακοποίησης ορυκτών καυσίμων EcoCeres το εν λόγω τρίμηνο, ενώ στην Ευρώπη καταγράφηκε χρηματοδότηση ύψους US$ 228 εκατ. από την Enpal, εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας με έδρα τη Γερμανία, και US$ 148 εκατ. από την One Moto που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Jonathan Lavender, Global Head, KPMG Private Enterprise της KPMG International, σχολίασε ότι «Ενώ οι επενδύσεις VC παγκοσμίως αναμένεται να παραμείνουν υποτονικές το β’ τρίμηνο του 2023, ένας τομέας για τον οποίο αναμένουμε αύξηση του ενδιαφέροντος είναι η Generative AI (δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη). Στον απόηχο της παρουσίασης του ChatGPT, υπήρξε ένα κύμα ενδιαφέροντος για τον τομέα αυτό – που πιθανότατα θα οδηγήσει σε μερικές ενδιαφέρουσες επενδύσεις το επόμενο τρίμηνο».

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις σε καταναλωτικές εταιρείες λιανικής και εταιρείες D2C πιθανότατα θα παραμείνουν ανενεργές, ενώ η εναλλακτική ενέργεια και το cleantech, η άμυνα, η κυβερνοασφάλεια και οι υπηρεσίες B2B προτείνονται ως οι πιο ανθεκτικοί τομείς για τις επενδύσεις παγκοσμίως, με την δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη επίσης να ενδέχεται να παρουσιάσει μια άνοδο στις επενδύσεις.

