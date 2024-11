Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε σήμερα (18/10) ότι ανατέθηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου, τον κλάδο σωλήνων χάλυβά της, σύμβαση αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για το έργο Porthos, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) αποτελεί μέθοδο χαμηλού κόστους για την αποτροπή μεγάλων όγκων CO 2 να εισέλθουν στην ατμόσφαιρα, μέσω της μόνιμης αποθήκευσής τους σε υπόγειες γεωλογικές δομές. Η μέθοδος CCS αποτελεί μια κρίσιμη τεχνολογία που επιδιώκει να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, ειδικά για την βραχυπρόθεσμη μείωση εκπομπών CO 2 από την βιομηχανία.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το έργο Porthos σκοπεύει να αποθηκεύσει CO 2 από τη βιομηχανία στο λιμάνι του Ρότερνταμ σε άδεια, υποθαλάσσια εξαντλημένα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας.

Ο υποθαλάσσιος αγωγός, διαμέτρου 16 ιντσών και μήκους 22 χιλιομέτρων, θα περιλαμβάνει αντιδιαβρωτική, θερμομονωτική επένδυση, καθώς και εξωτερική επένδυση σκυροδέματος (CWC). Παράλληλα έχει στόχο να μεταφέρει CO 2 από έναν σταθμό συμπίεσης στην πλατφόρμα P18-A της Βόρειας Θάλασσας. Η υπάρχουσα πλατφόρμα φυσικού αερίου P18-A θα επαναχρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση CO 2 . Η πλατφόρμα αυτή θα είναι εξοπλισμένη με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μεταφορά του συλλεγόμενου CO 2 στα φρεάτια έγχυσης. Οι σωλήνες θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου στην Ελλάδα και οι εργασίες εγκατάστασης θα ξεκινήσουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εντός του 2026.

Οι τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των παγκόσμιων ενεργειακών και κλιματικών στόχων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κήρυξε το έργο Porthos ως «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος» και διέθεσε επιχορήγηση 102 εκατ. ευρώ για την υλοποίησή του.

Τα τελευταία 15 χρόνια, η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει κατασκευάσει αγωγούς μεταφοράς CO 2 συνολικού μήκους άνω των 1.150χλμ. Η εμπειρία της σε έργα στη Βόρεια Αμερική και τώρα σε υποθαλάσσια έργα στην Ευρώπη καταδεικνύει την ετοιμότητά της να συμβάλει στην ανάπτυξη πολλών παρόμοιων έργων ανά τον κόσμο.

Σχετικά με το Porthos

Το έργο Porthos είναι μια συνεργασία μεταξύ της Λιμενικής Αρχής του Ρότερνταμ, της Gasunie και της EBN. Αυτά τα κρατικά μετοχικά σχήματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ολλανδικό ενεργειακό τοπίο. Στόχος τους είναι να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO₂ στην Ολλανδία, καθώς και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση. Κάθε οργανισμός φέρνει τη δική του εμπειρία και τεχνογνωσία στο Porthos: Η Λιμενική Αρχή του Ρότερνταμ θα επικεντρωθεί στην τοπική κατάσταση και αγορά, η Gasunie μπορεί να προσφέρει εκτενή εμπειρία με την υποδομή και τις μεταφορές φυσικού αερίου και η EBN θα μοιράζεται την τεχνογνωσία της στον τομέα των βαθύτερων στρωμάτων εδάφους και στις υπoθαλάσσιες υποδομές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.porthosco2.nl/en/.

Σχετικά με την Gasunie

Η Gasunie είναι διαχειριστής ενεργειακού δικτύου με δραστηριότητες στην Ολλανδία και το βόρειο τμήμα της Γερμανίας. Διαχειρίζεται και συντηρεί την υποδομή για μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου μεγάλης κλίμακας και δραστηριοποιείται στην κατασκευή και διαχείριση δικτύων θερμότητας και CO 2 . Η εταιρεία δεσμεύεται για έναν ασφαλή, αξιόπιστο και βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό, διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν πάντα πρόσβαση στην ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.gasunie.nl/en/

