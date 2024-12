ΕΥ Greece: O μετασχηματισμός των νομικών διευθύνσεων στην ψηφιακή εποχή

Εκδήλωση με τίτλο, «Legal 2.0: Addressing the Challenges & Opportunities of the Legal Function in the Digital Age», με θέμα τις προκλήσεις συμμόρφωσης και τις ευκαιρίες μετασχηματισμού των νομικών διευθύνσεων στην ψηφιακή εποχή, διοργάνωσε πρόσφατα η συνεργαζόμενη με την EY Ελλάδος, Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, μέλος του δικτύου EY Law. Η εκδήλωση εμπίπτει στο πλαίσιο της κοινής δέσμευσης των δύο εταιρειών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στον μετασχηματισμό τους και τη συμμόρφωσή τους με τις νομικές υποχρεώσεις σε θέματα τεχνολογίας που προκύπτουν από αυτόν.