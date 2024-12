Η Επιτροπή Βιωσιμότητας του Ελληνο-Ολλανδικού Σύνδεσμου (HeDA) αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα των κριτηρίων ESG στο σύγχρονο επιχειρείν, τον τρόπο που αυτά θα επηρεάσουν τη λειτουργία τους αλλά και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούν, οργάνωσε την Τρίτη 7 Νοεμβρίου εκδήλωση με θέμα «Unlocking ESG potentials for SMEs».

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η παγκοσμίου φήμης Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πολυτεχνείο της Δανίας, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος-Φυσικών Πόρων, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, κα. Φοίβη Κουντούρη.

Kατά τη διάρκεια της ομιλίας της με θέμα «Sustainability Transition: A challenge and an opportunity for Businesses», αναφέρθηκε στο κανονιστικό πλαίσιο της Βιωσιμότητας τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, την εφαρμογή που μπορεί να έχει στη στρατηγική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι μόνο ως μέσο συμμόρφωσης, αλλά κυρίως ως μέσο ανάπτυξης εργασιών, ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της κερδοφορίας της επιχείρησής τους αλλά και τη συμβολή τους στην επίτευξη των 17 στόχων του ΟΗΕ.

Στην ενότητα “ESG in Action” που ακολούθησε, εκπρόσωποι των εταιριών μελών του Συνδέσμου παρουσίασαν καλές πρακτικές των εταιρειών τους σε θέματα ενσωμάτωσης ESG.

Συγκεκριμένα, στο βήμα ανέβηκαν οι Γιάννης Γεωργακέλλος, Communications & Corporate Affairs Director της Athenian Brewery, Χρήστος Σταμάτης, CEO & Co-Founder της Stevia Hellas Cooperative, Χρήστος Αποστολόπουλος, Total Quality (SHEQA), Food Safety & Dairy Affairs Manager της FrieslandCampina Hellas, Γιάννης Σωτηράκος, President and CEO της EY ZHN LIFE, Δημήτρης Χαζάπης, Communications Manager South East Europe της Elais Unilever Hellas.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την εφαρμογή των ESG στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο πάνελ συμμετείχαν οι Γιώργος Χρύσσης, Chief Sustainability Officer της NN Hellas, ο οποίος έθιξε το θέμα «Exploring the Importance of ESG Criteria for SMEs», για τα «Incentives for Sustainable Investments», μίλησε ο Κώστας Βαμβακάς, CEO της VK PREMIUM Business Growth Consultants και στη θεματική «Incorporating ESG criteria in recruitment processes» τοποθετήθηκε η Μαρία Γιαρμενίτη, Senior Consultant, Executive Search, Head of Talent Management της AIMS International.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Πρέσβης των Κάτω Χώρων στην Ελλάδα κα. Susanna Terstal, η οποία σε ένα σύντομο χαιρετισμό ανέφερε: «Η βιωσιμότητα είναι περισσότερο από ιδεαλιστική. Αφορά τις ζωές μας και το μέλλον μας. Η βιωσιμότητα προσφέρει μια διαδικασία επένδυσης που μπορεί να φέρει σταθερά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Οι βιώσιμοι επενδυτές αναζητούν εταιρείες με προτεραιότητες στον τομέα του ESG. Η πράσινη μετάβαση είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού».

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο κος. Νικόλαος Παπαγεωργίου, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διεύθυνσης Βιομηχανικής Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και ο Πρόεδρος του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου HeDΑ κος. Γιάννης Καντώρος. Ο κος.Καντώρος παίρνοντας το λόγο αναφέρθηκε στην ουσία και τη σημασία των πρακτικών ESG στην ελληνική αγορά τονίζοντας την αξία αυτής της πρωτοβουλίας του συνδέσμου.

Η κα. Χρύσα Ελευθερίου, Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης του HeDΑ, υπογράμμισε ότι Αποστολή της Επιτροπής είναι να αναδείξει τη Βιωσιμότητα ως μοχλό επιχειρηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης μέσα από την ανταλλαγή γνώσης, καλών πρακτικών αλλά και ενθάρρυνσης πιθανών συνεργειών μεταξύ των εταιρειών - μελών του HeDA τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ολλανδία.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρίες Interamerican, Enterprise Greece, Athenian Brewery, NN Hellas, Elais-Unilever, Ogilvy, Novatech, Zepos & Yannopoulos, Jacobs Douwe Egberts & Artecniko. Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, Θοδωρής Γεωργακόπουλος.

