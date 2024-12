Στο 6ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Επιχειρήσεων (ΕΠΕ), τη μεγαλύτερη συνεδρίαση σε επίπεδο ΕΕ που δίνει τον λόγο απευθείας στους επιχειρηματίες, και διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια από τα Ευρωεπιμελητήρια σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμετείχε με παρέμβασή της η Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Εθνικού και Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων φέτος συγκέντρωσε περισσότερους από 750 επιχειρηματίες και εκπροσώπους Επιμελητηρίων, τόσο από χώρες της ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με σημαντικούς εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να ψηφίσουν για βασικά θέματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Η κεντρική συνεδρίαση του 6ο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Νοεμβρίου με ολιγάριθμες παρεμβάσεις του ενός λεπτού στις εξής ενότητες: Δεξιότητες, Ενέργεια, και Διεθνές Εμπόριο.

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ στην παρέμβασή της που έγινε στα αγγλικά, στην ενότητα για το Διεθνές Εμπόριο, ανέφερε:

«We live in a period of rising economic nationalism, de-globalization, geopolitical upheaval, the climate crisis.

These conditions, which are here to stay, must be taken into full account and EU trade agreements must be re-oriented exclusively towards the creation of new business opportunities especially for Small and Medium Sized enterprises – as these do not have the bandwidth of giant corporations and cannot act independently on their own.

Special emphasis should be given to regional agreements with candidate countries because this will also help harmonization on the political field as well and better enable the EU to meet the goal of expanding and deepening at the same time».

Στις 13 Νοεμβρίου, η κα Εφραίμογλου συμμετείχε σε Συνεδρίαση του Δικτύου Γυναικών των Eurochambres, για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με θέμα «Προς ένα πιο φιλικό προς τις γυναίκες επιχειρηματικό περιβάλλον».

Στη Συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΤΟΒΒ στις Βρυξέλλες, παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Mehmet Kemal Bozay και του Πρέσβη της Τουρκίας, η κα Εφραίμογλου παρουσίασε τις καλές πρακτικές για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας που υλοποιούνται από το ΕΒΕΑ και το ΕΕΔΕΓΕ.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr