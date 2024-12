Η BOX NOW, η καινοτόμος ελληνική start-up, αναδείχθηκε ως η «Κορυφαία Logistics Tech Startup» της χρονιάς στην απονομή των Startupper Awards 2023. Το βραβείο της κατηγορίας Logistics απονεμήθηκε στην BOX NOW για τα νέα πρότυπα και τις καινοτόμες λύσεις που εισήγαγε για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ακρίβειας στη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού.

Ελληνισμού, είναι μια μοναδική στο είδος της διοργάνωση βραβείων, η οποία έχει ως στόχο να τιμήσει και να αναδείξει τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους νέους επιχειρηματίες, που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα τους, προβάλλοντας startups, οι οποίες αναδεικνύουν την δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε όλο τον κόσμο.

Η ανάδειξη της BOX NOW ως «Κορυφαία Logistics Tech Startup» της χρονιάς έρχεται ως επιβράβευση για την καινοτομία, την ευελιξία, το σεβασμό στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη με τα οποία η πράσινη startup άλλαξε τα δεδομένα στις παραδόσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, φέρνοντας μια νέα εποχή στις υπηρεσίες παράδοσης και παραλαβής με την ανάπτυξη του μεγαλύτερου δικτύου Αυτόματων Μηχανημάτων Παραλαβής Δεμάτων στην Ελλάδα.

Η ΒΟΧ ΝΟW η «πράσινη» καινοτόμος start up που άλλαξε τα δεδομένα στις παραδόσεις και παραλαβές ηλεκτρονικού εμπορίου, συνεχίζει να διευρύνει το πλήθος των συνεργαζόμενων εταιρειών με βασικό στόχο τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση όλων εκείνων που θέλουν τις αγορές τους σε χρόνο και τόπο που ταιριάζει με τον τρόπο ζωής τους, προσφέροντας τη δυνατότητα παράδοσης δεμάτων σε Lockers σε κομβικά σημεία, σε περισσότερες από 560 περιοχές της χώρας. Ενδεικτικά σε: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίπολη, Χαλκίδα, Πύργο, Καλαμάτα, Άργος, Αγρίνιο, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Σέρρες, Δράμα, και Κρήτη, ώστε όλοι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε κάποιο BOX NOW Locker, καλύπτοντας τη μικρότερη δυνατή απόσταση για να παραλάβουν τις παραγγελίες τους σε όλη την Ελλάδα. Πρόσφατα η BOX NOW επέκτεινε την δραστηριότητα της και στην αγορά της Κύπρου.

Αδιάψευστη επιβεβαίωση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί ο δείκτης ικανοποίησης των πελατών NPS, στον οποίο 95 στους 100 βαθμολογούν με 9 ή 10, δηλώνοντας απόλυτα ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες της BOX NOW. Με τη BOX NOW «όπου και να είσαι, ό,τι ώρα και να είναι, το δέμα σου είναι εδώ».

