Η «Ισότιμη Εκπροσώπηση στα Διοικητικά Συμβούλια – Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία, Ευκαιρίες και Προκλήσεις» ήταν το θέμα της νέας εκδήλωσης που διοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ned Club (Ελληνική Λέσχη μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων), την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας «Κωνσταντίνος Μίχαλος».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο οργανισμών για την από κοινού υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την Εταιρική Διακυβέρνηση, ειδικότερα στις οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφορμή για το θέμα της εκδήλωσης αποτέλεσε η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2022 και προβλέπει την περαιτέρω αυξημένη συμμετοχή γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος του ΕΒΕA και του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, τόνισε μεταξύ άλλων: «Μια από τις σημαντικότερες αρχές της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης είναι η ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια. Ως ΕΕΔΕΓΕ διεκδικήσαμε την υποχρεωτική εκπροσώπηση των γυναικών στα Δ.Σ. των εισηγμένων εταιριών κατά 25%. Ωστόσο, παραμένει σημαντικό το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Διευθύνουσας Συμβούλου. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του ΕΒΕΑ είναι η παροχή στις επιχειρήσεις της πρακτικής καθοδήγησης που χρειάζονται για να προωθήσουν την πολυμορφία των φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια. Στην προσπάθεια αυτή ενώνουμε δυνάμεις με φορείς όπως το ΕΕΔΕΓΕ και το ΝED Club, υλοποιούμε προγράμματα reskilling και upskilling για άνεργες γυναίκες, και παραμένουμε σε συνεχή διαβούλευση με την πολιτεία και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του NED Club, κα Λήδα Κοντογιάννη, επισήμανε ότι: «Η εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, αποτελεί ένα κριτήριο καλής διακυβέρνησης, το οποίο αξιολογείται από τους θεσμικούς επενδυτές, κυρίως τους ξένους, για παράδειγμα όταν πρόκειται να εγκρίνουν με την ψήφο τους τη σύνθεση ενός νέου διοικητικού συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεσμοθέτησε τη σχετική ποσόστωση για τις εισηγμένες επιχειρήσεις, γιατί η πολυμορφία σε ένα ΔΣ βοηθά στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων προς το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο συμφέρον της επιχείρησης. Για να υπάρξει όμως μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στα ΔΣ, είναι εξαιρετικά σημαντικό επίσης να ενθαρρυνθεί συνολικά η πολυμορφία των φύλων, σε όλη την ιεραρχία, και ιδίως στα μεσαία και ανώτατα στελέχη».

Στη συνέχεια της εκδήλωσης ακολούθησε panel discussion.

Η κα Hedwige Nuyens, Chair of European Women on Boards, τόνισε: «Ήταν χαρά μου που προσκλήθηκα από το NED Club Greece για να μεταφέρω τον αντίκτυπο και τη σημασία της Οδηγίας για τη συμμετοχή των Γυναικών στα ΔΣ. Ο καθορισμός ξεκάθαρων στόχων όσον αφορά στη γυναικεία εκπροσώπηση σε εκτελεστικό και διοικητικό επίπεδο αλλάζει πλέον το παιχνίδι. Το «European Women on Boards» έχει παίξει κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση της Οδηγίας. Τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζεται πλήρως. Η ύπαρξη ισχυρών συνεργατών σε κάθε χώρα, όπως το NED Club στην Ελλάδα, είναι κρίσιμη. Σας ευχαριστώ για την ηγετική συμβολή και το εξαιρετικό σας έργο!».

(I was delighted to be invited by the NED Club Greece to explain the impact and importance of the European Women on Board Directive. Setting clear targets for female representation at Executive and Board level is a game changer. European Women on Boards has played a crucial role in the Directive. Now we need to make sure it is fully implemented. Having strong partners in each country, like the NED Club Greece, is crucial. Thank you for your leadership and excellent work!)

Η κα Ζέφη Δημαδάμα, Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υποστήριξε στη συνάντησή μας ότι «η προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις ευθύνης στο οικονομικό πεδίο συνδέεται πολλαπλώς με την προαγωγή της έμφυλης ισότητας, συμβάλλοντας στη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και την αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η Υπουργός κα. Σ. Ζαχαράκη προωθεί χωρίς δισταγμό την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2381 σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων στην Ελληνική Βουλή».

Η κα Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να περιληφθεί στο νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιριών διάταξη για την υποχρεωτική ποσόστωση (25%) του φύλου που υπο-εκπροσωπείται στα ΔΣ των εισηγμένων εταιριών. Σε συνέχεια της διάταξης αυτής που ετέθη σε ισχύ τον Ιούλιο του 2021, το ποσοστό των γυναικών στα ΔΣ των εταιριών ανέρχεται από 13% στο τέλος του 2020 σε 27% στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2023, κάτι που αποδεικνύει ότι οι αλλαγές με στόχο την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μπορούν να επιταχυνθούν εφόσον υπάρχει βούληση.

Η κα Κατερίνα Παπανικολάου, Skills and DEI Lead at PwC, είπε: «Το μισθολογικό χάσμα εξαιτίας του φύλου όχι μόνο χρειάζεται πολλά χρόνια για να εξαλειφθεί (αναμένεται πως η μισθολογική ισότητα θα επιτευχθεί το 2059) αλλά απαιτεί και συντονισμένες προσπάθειες από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων. Η ευρωπαϊκή οδηγία για την εκπροσώπηση των γυναικών, καθώς και αυτή για τη μισθολογική διαφάνεια είναι οι πρώτες καλές βάσεις για την ουδετερότητα των επιχειρήσεων στο θέμα του φύλου».

Tην εισαγωγή και τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε η κα Νατάσα Μαρτσέκη, Γενική Γραμματέας NED Club η οποία τόνισε: «Με αφορμή την Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία ανταλλάξαμε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες από την περαιτέρω αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια όπως αυτές προδιαγράφονται και από την σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση. Η συνεργασία όλων των stakeholders είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να πάει γρήγορα μπροστά αυτή η ατζέντα ώστε η Ελλάδα. Eυχαριστώ θερμά όλους τους συμμετέχοντες για τις πολύτιμες απόψεις τους».

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr