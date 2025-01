Εκδήλωση με θέμα «Discover Uruguay» πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), τον ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), με την υποστήριξη της Eurobank, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, στα γραφεία του ΣΕΒ. Η εκδήλωση στόχευε στην ενδυνάμωση των οικονομικών σχέσεων με την Ουρουγουάη, καθώς και στην ενημέρωση ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών για τις δυνατότητες δραστηριοποίησής τους στη συγκεκριμένη χώρα.

Η Ουρουγουάη έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Νότια Αμερική και μια αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη, που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 60% του πληθυσμού της. Η χώρα έχει ισχυρή πολιτική και κοινωνική σταθερότητα εδώ και χρόνια, υποστηριζόμενη από μια εδραιωμένη δημοκρατία και ισχυρή νομική ασφάλεια, γεγονός που την καθιστά ελκυστική για τους επενδυτές. Ευκαιρίες για τους Έλληνες εξαγωγείς, παρουσιάζονται σε κλάδους όπως ο αγροδιατροφικός, η ενέργεια, ΤΠΕ και φαρμακευτικός καθώς επίσης και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Κατά το χαιρετισμό της, η κα Βίκυ Μακρυγιάννη, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Ανάπτυξης στον ΣΕΒ, δήλωσε ότι «Η Ουρουγουάη είναι ένας περιφερειακός κόμβος, με στρατηγική τοποθεσία, για πρόσβαση στην υπόλοιπη περιοχή. Ως μέλος της Mercosur και έχοντας συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Ουρουγουάη παρέχει πρόσβαση σε μια αγορά άνω των 400 εκατομμυρίων ανθρώπων και αντιπροσωπεύει μια ροή εξωτερικού εμπορίου, σχεδόν του 74% του συνόλου της Λατινικής Αμερικής. Αν και το διμερές εμπόριο κινείται σε χαμηλά επίπεδα, το περιθώριο βελτίωσης των εμπορικών και οικονομικών μας σχέσεων είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σε περαιτέρω κλάδους και χρήζει διερεύνησης από τους Έλληνες εξαγωγείς».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Enterprise Greece, η οποία επισήμανε πως η Ουρουγουάη μπορεί να αποτελέσει σημείο εισόδου των Ελλήνων εξαγωγέων στις αγορές της Λατινικής Αμερικής, ενώ παράλληλα κάλεσε τους δυνητικούς Ουρουγουανούς επενδυτές να δουν τις συναρπαστικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα. Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την βεβαιότητά της ότι το μέλλον της συλλογικής ευημερίας εξαρτάται από τις διμερείς σχέσεις που καλλιεργούνται σήμερα.

Ακολούθησε ο κ. Φάνης Ματσόπουλος, Μέλος ΔΣ του ΕΒΕΑ, ο οποίος ανέφερε ότι «H Ουρουγουάη, ταχύτατα αναπτυσσόμενη οικονομία της Ν. Αμερικής, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ένωση κρατών Mercosur. Η χώρα μας έχοντας αναπτύξει πολλούς κλάδους της ιδιωτικής και δημόσιας παιδείας που διαμορφώνουν την αναπτυξιακή κουλτούρα και συντελούν στη μείωση των ανισοτήτων, μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Ουρουγουάης και της ευρύτερης περιοχής ιδίως στο άμεσο μέλλον. Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο ρόλος της χώρας αυτής ως εξαγωγέας τροφίμων ιδίως κατά την προηγούμενη χρονιά με τη ραγδαία παγκόσμια αύξηση της τιμής τους. Η συνεργασία των δύο χωρών έχει τη δυνατότητα να προωθήσει, με αλματώδη βήματα, αμοιβαία συμφέροντα ωφελώντας και τους δύο φιλικούς λαούς».

Στο χαιρετισμό του, ο κ. Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης του διμερούς εμπορίου με την Ουρουγουάη. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η επίδοση-ρεκόρ που κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ουρουγουάη το 2022 στα 8,7 εκατ. ευρώ είναι πολύ χαμηλή συγκριτικά με τις παγκόσμιες εισαγωγές της που ανήλθαν σε 12,4 δισ. ευρώ. Ο κ. Χασάπης αναφέρθηκε ακολούθως στους κλάδους στους οποίους υπάρχει εμπορική δραστηριότητα μεταξύ Ελλάδας και Ουρουγουάης και ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στα κοινά χαρακτηριστικά των δύο λαών, τονίζοντας πως αυτά δύνανται να αποτελέσουν τη βάση για την ενίσχυση της συνεργασίας.

Εν συνεχεία, το λόγο είχαν η κα Ναυσικά-Νάνσυ Βράιλα, Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουρουγουάη και ο κ. José Luis POMBO, Πρέσβης της Ουρουγουάης στην Ελλάδα. Η κα Βράιλα, σε δήλωσή της ανέφερε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένη που μπόρεσα και από πλευράς μου να βοηθήσω στο να αποκτήσουν οι Έλληνες επιχειρηματίες όλων των κλάδων μια καλύτερη εικόνα για τη μακρινή αυτή χώρα για την οποία είμαι πεπεισμένη ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ενδιαφέρον για την επιχειρηματική τους παρουσία εδώ και όσον αφορά τις επενδύσεις αλλά και όσον αφορά την προώθηση των προϊόντων τους αλλά και τη τεχνογνωσία τους. Η Πρεσβεία θα είναι κατά το δυνατόν στο πλευρό τους για να τους βοηθήσει».

Από την πλευρά του ο Πρέσβης της Ουρουγουάης, κ. José Luis Pombo, δήλωσε ότι η χώρα του είναι ο καλύτερος επενδυτικός προορισμός στη Λατινική Αμερική. Μεταξύ άλλων, ηγείται στους τομείς της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου, των Πολιτικών Ελευθεριών, της Κοινωνικής Κινητικότητας και της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι επενδυτικοί οίκοι Fitch, Moody's και Standard & Poor's έχουν επικυρώσει την επενδυτική βαθμίδα της χώρας ενώ και το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. έχει αναγνωρίσει την Ουρουγουάη ως χώρα που διαθέτει φορολογική διαφάνεια. Αναφέρθηκε τέλος στην εμπειρία Ελλήνων που πραγματοποίησαν επιτυχημένες επενδύσεις στην Ουρουγουάη: Νικόλας Κονιαλίδης, Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, Αγγελική Φράγκου και Αθανάσιος Λασκαρίδης.

Στην ενότητα, με έμφαση στις διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Ουρουγουάης και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά της Ουρουγουάης, συμμετείχαν η κα Βαρβάρα Κονταξή της Β3 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών, η κα Ελένη Αλμπαντή από την Eurobank, η κα Fabiana Valiño, Global Services Specialist - Investment Promotion & Aftercare, Uruguay XXI, Investment, Export and Country Brand Promotion Agency, ο κ. Guillermo Jacob, Partner and CEO of The Christophersen Group in Uruguay και ο κ. Δημήτρης Λίνας, Διευθυντής, Kosmos Consulting Services.

