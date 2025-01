Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου επιτυχημένου κύκλου του Business Factory, η Cardlink, μέλος της Worldline, του ευρωπαϊκού ηγέτη στις υπηρεσίες πληρωμών, λάνσαρε τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος, με σκοπό να αναδειχθούν νέες επιχειρηματικές ιδέες, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, που θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν σε πραγματικό περιβάλλον.

Η Cardlink προωθεί διαχρονικά την καινοτομία, τόσο μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, όσο και μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Retail Innovation Hub, το πρόγραμμα ανοιχτής καινοτομίας που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, με στρατηγικό συνεργάτη το Found.ation.

Από τον πρώτο κύκλο του Business Factory, το 2022, προκρίθηκαν τέσσερις εν δυνάμει συνεργασίες με τις εταιρείες Finclude, Shiplemon, Simpler και Throo. Οι καινοτόμες ιδέες τους εξετάστηκαν σε βάθος, σε συνεργασία με την Cardlink, ώστε να προκύψουν από κοινού προϊόντα που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, βελτιώνοντας την εμπειρία πελάτη και οδηγώντας συνολικά τον κλάδο του retail στην επόμενη ημέρα.

Συνεχίζοντας για δεύτερη χρονιά, το Business Factory εδραιώνει τη θέση του ως καταλύτης καινοτομίας στο λιανεμπόριο και ευχαριστεί όλους, experts, startups και παρόχους τεχνολογικών λύσεων, όσους έστειλαν τις ιδέες τους για να λάβουν μέρος στο project. Το Retail Innovation Hub εκτός από το Business Factory υλοποιεί επιπλέον, μια σειρά από δράσεις, συμπεριλαμβανομένων workgroups, insights reports και meet ups όπως το πρόσφατο Campfire Chat που υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο, με θέμα «Planning the Future of Your Startup». Κατά την εκδήλωση, πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις με επίκεντρο την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις στρατηγικές για τη βέλτιστη διαμόρφωση μιας startup επιχείρησης.

Με όχημα την καινοτομία, η Cardlink, μέλος της Worldline, συνεχίζει να επενδύει στη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, καθώς και στη διαρκή αναζήτηση και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr