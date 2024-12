Η ενσωμάτωση «πράσινων δεξιοτήτων» και η ψηφιοποίηση στην επαγγελματική εκπαίδευση, προσανατολισμένη στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, βρέθηκαν στο επίκεντρο δυο Workshops του έργου Future4VET, που πραγματοποιήθηκαν 12 Σεπτεμβρίου, Ημέρα Εκπαίδευσης και Έρευνας, στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία.

Τα δυο Workshops, που διοργανώθηκαν από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με τους Γερμανούς εταίρους του έργου Future4VET, FIAP e.V. και Arbeit und Leben Hamburg, είχαν τίτλους:

- «Greek-German Cooperation Project on Collaboration between Social Partners in Vocational Education and Training (VET)».

- «International Workshop – Potential of European VET Cooperation for the Implementation of VET Reform».

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση και συστηματική προώθηση μιας καινοτόμου και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, με κύρια επιδίωξη την προσαρμογή της ελληνικής αγοράς εργασίας στις «πράσινες δεξιότητες» και την επιτυχή ψηφιακή μετάβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε η ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα να βρεθεί πιο κοντά στους νέους εργαζόμενους, όπως και στους υποψήφιους εργαζόμενους, καλύπτοντας αποτελεσματικότερα και ταχύτερα κενές θέσεις εργασίας που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

Ειδικότερα το πρώτο workshop άρχισε με τις εναρκτήριες ομιλίες της κας Όλγας Καφετζοπούλου, Γενικής Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Δρος Αθανάσιου Κελέμη, Γενικού Διευθυντή και Μέλου Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Στη συνέχεια, η κα Silke Steinberg, Διευθύνουσα Σύμβουλος του FIAP e.V. έκανε μια σύντομη εισαγωγή στους στόχους του προγράμματος, ενώ οι κ. Μηνάς Μήνογλου, Διευθυντής ΣΑΕΚ Ορεστιάδας και κα Παρασκευή Μουροπούλου, Διευθύντρια ΣΑΕΚ Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν ως συντονιστές των ομάδων εργασίας που συμμετείχαν στα ταξίδια μελέτης στη Γερμανία, στο πλαίσιο του έργου και τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Η κα Χριστίνα Καρακιουλάφη, ανέλυσε τα ευρήματα των τεσσάρων μελετών, που προέκυψαν από τα 4 Workshops του προηγούμενου διαστήματος τα οποία υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους από Ελλάδα και Γερμανία. Αυτά καλύπταν θέματα όπως:

«Περιφερειακές ανάγκες δεξιοτήτων και ενσωμάτωση αυτών στα νέα προγράμματα σπουδών» «Η λειτουργεία της μαθητείας» «Διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ» και «Επιχειρηματικότητα και ΕΕΚ»

Το Workshop κορυφώθηκε με έναν «γύρο συνεντεύξεων» σε πάνελ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από κυβερνητικά, εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά ιδρύματα, που εμπλέκονται ενεργά και ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς τη σπουδαιότητα της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της ως ένα πολύτιμο εργαλείο ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των εθνικών συστημάτων κατάρτισης. Βασισμένοι στις γνώσεις και τα διδάγματα που αποκόμισαν από τα δύο χρόνια του προγράμματος Future4VET, ανέλυσαν συγκεκριμένες πρακτικές και παραδείγματα επιτυχημένης συνεργασίας, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της διεθνούς αλλά και της μεταξύ τους συνεργασίας, στη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στο δεύτερο Workshop, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε μια συζήτηση πάνελ για τη διαχείριση των μεταρρυθμίσεων στα εθνικά συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), με κύριες θεματικές:

Η συμβολή των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων στις μεταρρυθμίσεις της Ε.Ε.Κ.

Ο ρόλος της ελληνογερμανικής συνεργασίας στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στον τομέα της Ε.Ε.Κ.

Η μελλοντική ελληνογερμανική συνεργασία στους τομείς της Ε.Ε.Κ. και τα βήματα για την επίτευξή της.

Συμμετέχοντες στην ανωτέρω συζήτηση υπήρξαν Έλληνες και Γερμανοί εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, με τον επίλογο σχετικά με το μέλλον και τις προοπτικές της Ε.Ε.Κ. να κάνουν η κα Όλγα Καφετζοπούλου και ο κ. Hans-Gerard Reh, εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF).

Η συζήτηση υπήρξε εξαιρετικά παραγωγική, καθώς οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν πολύτιμες απόψεις και διαφορετικές οπτικές σχετικά με τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων στο πρόγραμμα, ενώ όλες οι πλευρές εξέφρασαν την ισχυρή τους επιθυμία για ενίσχυση της συνεργασίας στο μέλλον. Η σημασία του προγράμματος Future4VET έγκειται στην εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών και γνώσεων, οι οποίες όχι μόνο ενισχύουν το ελληνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά δημιουργούν και τις βάσεις για μια σειρά μεταρρυθμίσεων που θα καθορίσουν το μέλλον της Ε.Ε.Κ. στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το Future4VET υλοποιείται χάρη στη χρηματοδότηση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF) και του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη το 2021. Η συνεργασία αυτή εστιάζει στον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών στόχων, ενδυναμώνοντας την ελληνογερμανική συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr