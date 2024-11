Η Hilton συνεχίζει την ταχεία επέκτασή της στην Ευρωπαϊκή αγορά resorts με τέσσερις νέες συμφωνίες franchise που ενισχύουν το χαρτοφυλάκιό της στη Μεσόγειο. Τα προσφάτως συμφωνηθέντα θέρετρα που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Κροατία υπό τις εμπορικές συμφωνίες Hilton Hotels & Resorts, Tapestry Collection by Hilton και Curio Collection by Hilton, θα προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας στους επισκέπτες.

Συγκεκριμένα, στα επόμενα δύο χρόνια προβλέπεται να εγκαινιαστούν τα εξής ξενοδοχεία: Το Hilton Mykonos Beach Resort & Spa και το Sound of the Sea Karpathos, Tapestry Collection by Hilton, στην Ελλάδα, το Casa de Sada Algarve, Curio Collection by Hilton στην Πορτογαλία και το Hotel Preko Ugljan, Curio Collection by Hilton, στην Κροατία.

Τα νέα αυτά ξενοδοχεία υπογραμμίζουν τη συνεχή δέσμευση της Hilton να παρέχει μοναδικές εμπειρίες απόδρασης στους πλέον περιζήτητους ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης. Παράλληλα, εντάσσονται στα περισσότερα από 100 θέρετρα της Hilton, που είτε λειτουργούν ήδη είτε τελούν υπό ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, κάτω από εννέα εμπορικές επωνυμίες. Η επέκταση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Hilton να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των resorts της παγκοσμίως, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια και πλέον περιλαμβάνει περισσότερα από 350 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο.

Ο Alan Mantin, αντιπρόεδρος ανάπτυξης Νότιας Ευρώπης της Hilton, δήλωσε: «Τόσο εμείς όσο και οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων μας, είμαστε ενθουσιασμένοι που δημιουργούμε αυτές τις εξαιρετικές ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Κροατία. Η ζήτηση για resorts υψηλής ποιότητας συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως, με τις εμβληματικές τοποθεσίες στη Μεσόγειο να βρίσκονται ψηλά στη λίστα, για τα περισσότερα από 200 εκατομμύρια μέλη του Hilton Honors. Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος μιας αξιοσημείωτης χρονιάς όσον αφορά στα εγκαίνια θερέτρων της Hilton στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ανυπομονούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη γκάμα των ξενοδοχείων μας μέσα στο 2025 και μετέπειτα».

Σύμφωνα με το Hilton's 2025 Trends Report, πολλοί ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς που προσφέρουν μια ισορροπία ανάμεσα στη χαλάρωση και τις καθηλωτικές, πολιτιστικά πλούσιες εμπειρίες, ώστε να αξιοποιήσουν τις στιγμές των διακοπών τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι νέες ιδιοκτησίες της Hilton στη Μεσόγειο ανταποκρίνονται σε αυτήν ακριβώς τη ζήτηση.

Η Nicole Tilzer, αντιπρόεδρος της Hilton’s All-Inclusive & Resort Strategy, δήλωσε: «Οι πρόσφατες συμφωνίες σε κορυφαίες ευρωπαϊκές τοποθεσίες επιδεικνύουν την αφοσίωσή μας στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των resorts μας, σε πρωταρχικούς αλλά και αναδυόμενους προορισμούς αναψυχής. Τα θέρετρα αυτά συνδυάζουν γαλήνια παράκτια καταφύγια με αυθεντικές εμπειρίες εμπνευσμένες από την ιστορία και τον χαρακτήρα του κάθε προορισμού, πάντα με την υπογραφή της φιλοξενίας της Hilton. Κάθε resort θα προσκαλεί τους επισκέπτες να χαλαρώσουν σε ένα όμορφο περιβάλλον και να απολαύσουν μια σειρά από ανέσεις, όπως πισίνες, spa, γυμναστήρια, καθώς και γεύματα εμπνευσμένα από τον κάθε τόπο, παρέχοντας παράλληλα ευκαιρίες να εμβαθύνουν στην τοπική κουλτούρα».

Hilton Mykonos Beach Resort & Spa

Το Hilton Mykonos Beach Resort & Spa θα βρίσκεται στη διάσημη παραλία Super Paradise στη

Μύκονο, στο πλαίσιο συμφωνίας franchise με την εταιρεία Βασίλειος Λάμπρου – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.. Το 75 δωματίων resort, που έχει προγραμματιστεί να εγκαινιαστεί μέσα στο 2026, θα περιλαμβάνει κομψά σχεδιασμένα δωμάτια και σουίτες, με ιδιωτικές βεράντες ή μπαλκόνια, ενώ 34 από αυτά θα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν δύο εστιατόρια και δύο μπαρ, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, καθώς και μια μπουτίκ. Παράλληλα, θα υπάρχει ένα spa με τέσσερις αίθουσες για θεραπείες, ένα χαμάμ, μια σάουνα και ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Επίσης, προβλέπεται και ένας χώρος συνάντησης για επαγγελματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Σε βολική τοποθεσία, μόλις 12,8 χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Μυκόνου και 4 χλμ. από την πόλη της Μυκόνου, το θέρετρο θα εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση για τους μακρινούς επισκέπτες.

Sound of the Sea Karpathos, Tapestry Collection by Hilton

Το Sound of the Sea Karpathos, Tapestry Collection by Hilton, μέσω της συμφωνίας franchise με την CHC Hotels, θα προσφέρει μια boutique, adults-friendly εμπειρία resort στην Κάρπαθο, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του brand στο νησί. Προγραμματισμένο να εγκαινιαστεί την άνοιξη του 2025, το θέρετρο αυτό θα προσφέρει στους επισκέπτες ένα αυθεντικό καταφύγιο στην Κάρπαθο, με άμεση πρόσβαση στην παραλία και επιλογές γευμάτων εμπνευσμένες από την περιοχή. Το κατάλυμα θα διαθέτει 42 δωμάτια και ένα cottage, ενώ θα παρέχει ιδιωτικές πισίνες σε 14 δωμάτια και μίνι spa σε έξι δωμάτια. Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν διάφορες ανέσεις όπως εξωτερική πισίνα, μπουτίκ, γυμναστήριο και κέντρο ευεξίας με τρεις αίθουσες για θεραπείες. Οι επιλογές για φαγητό θα περιλαμβάνουν ένα à la carte εστιατόριο με ελληνική βιολογική κουζίνα και ένα εστιατόριο με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, καθώς και ένα σνακ και καφέ/κοκτέιλ μπαρ. Το θέρετρο θα βρίσκεται σε βολική τοποθεσία, μόλις 850μ. από τα Πηγάδια, το λιμάνι της Καρπάθου και 14,3χλμ. από το αεροδρόμιο της Καρπάθου.

Casa de Sada Algarve, Curio Collection by Hilton

Το Casa de Sada Algarve, Curio Collection by Hilton, πρόκειται να ανοίξει σε μια προνομιακή παραλιακή τοποθεσία, στην ακτογραμμή Armação De Pêra στο Algarve της Πορτογαλίας, το δεύτερο εξάμηνο του 2025, στο πλαίσιο συμφωνίας franchise με την Crimson Hotels. Το θέρετρο αυτό των 184 δωματίων σε ασυναγώνιστη τοποθεσία με άμεση πρόσβαση στην παραλία, θα προσφέρει μια ποικιλία από εξαιρετικές ανέσεις, όπως ένα κεντρικό εστιατόριο, ένα εστιατόριο με ιδιαίτερο μενού και ένα παραλιακό εστιατόριο και μπαρ. Επιπλέον, θα υπάρχουν spa, γυμναστήριο, δύο εξωτερικές πισίνες και pool bar, δημιουργώντας ένα πολυτελές καταφύγιο σε μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της Πορτογαλίας. Παράλληλα, τα δωμάτια είναι κομψά σχεδιασμένα, με αρκετά να διαθέτουν βεράντες με θέα στον ωκεανό. Το θέρετρο θα βρίσκεται σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από περιζήτητους προορισμούς όπως το Vilamoura και το Quinta do Lobo. Το αεροδρόμιο Faro Algarve απέχει μόλις 21χλμ., εξασφαλίζοντας άνετη πρόσβαση για τους διεθνείς ταξιδιώτες.

Hotel Preko Ugljan, Curio Collection by Hilton

Το Hotel Preko Ugljan, Curio Collection by Hilton, στο γραφικό νησί Ugljan της Κροατίας, κοντά στο Zadar, θα ανοίξει σύντομα τις πύλες του, μετά από τη συμφωνία franchise με τον κ. Hrvoje Pezic της PREKO d.o.o. Το νεόκτιστο θέρετρο, που αναμένεται να εγκαινιαστεί το καλοκαίρι του 2025, διαθέτει 65 προσεκτικά σχεδιασμένα δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων επτά ευρύχωρων σουιτών, καθεμία από τις οποίες διαθέτει επιπλέον εξωτερικά μπαλκόνια. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν μια σειρά από εξαιρετικές ανέσεις, όπως εστιατόριο, αίθουσα συνεδριάσεων 50μ², executive lounge, spa με πισίνα, σάουνα και γυμναστήριο. Επιπλέον, το θέρετρο διαθέτει ένα Retreat Garden με εξωτερική πισίνα, μπαρ και σταθμό μικρών γευμάτων (bite station), καθώς και μια ζώνη χαλάρωσης ανάμεσα σε ελαιόδεντρα. Σε βολική τοποθεσία στο Preko, το θέρετρο προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε ιστορικές πόλεις και κρυστάλλινες παραλίες κατά μήκος της Αδριατικής Θάλασσας, ενώ απέχει μόλις 25 λεπτά με πλοίο από το Zadar, το οποίο διαθέτει διεθνές αεροδρόμιο.

Επιπλέον, η επιδίωξη της Hilton να δημιουργεί resorts σε περιζήτητους προορισμούς οδήγησε σε σημαντική ανάπτυξη στις ακτές της Μεσογείου, με τα εγκαίνια δέκα νέων θερέτρων σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία και Μάλτα, μόνο το 2024:

Στην Ελλάδα, η Hilton εγκαινίασε τα εξής καταλύματα: το Numo Ierapetra Beach Resort Crete, Curio Collection by Hilton, το Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton, το Semeli Coast Mykonos Resort, Curio Collection by Hilton, το Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton και το Isla Brown Chania Crete Resort, Curio Collection by Hilton.

Στην Ισπανία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των Cala San Miguel Hotel Ibiza, Curio Collection by Hilton και το The Club Cala San Miguel Hotel Ibiza.

Στην Ιταλία, το Hilton υποδέχθηκε το Mangia’s Santa Teresa Resort, Curio Collection by Hilton, που βρίσκεται στη Σαρδηνία.

Η ακτογραμμή της Αδριατικής της Κροατίας διαθέτει πλέον το Keight Hotel Opatija, Curio Collection by Hilton, ενώ εγκαινιάστηκε το DoubleTree by Hilton Malta στην καρδιά της Μεσογείου.

Σε όλα τα ξενοδοχεία της Hilton, οι επισκέπτες μπορούν να επωφεληθούν από το βραβευμένο πρόγραμμα Hilton Honors που δίνει τη δυνατότητα στα πάνω από 200 εκατομμύρια μέλη του που κάνουν την κράτησή τους απευθείας με τη Hilton να κερδίζουν πόντους, εξασφαλίζοντας έξτρα διαμονή και εμπειρίες. Τα μέλη του Hilton Honors έχουν επίσης πρόσβαση σε άμεσες επιβραβεύσεις και οφέλη όπως ανέπαφο check-in, επιλογή τύπου δωματίου και εκπτώσεις αποκλειστικά για μέλη.

