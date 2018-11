«H INTRALOT προχώρησε επιτυχώς σε νέες αναθέσεις έργων κατά τους τελευταίους δύο μήνες, όπως αυτά στον Κρατικό Οργανισμό τυχερών παιχνιδιών του Αμβούργου (Lotto Hamburg) και στην Κρατική Λοταρία της Κροατίας (Hrvatska Lutrija), καθώς επίσης επέκτεινε το συμβόλαιο της στην Πολιτεία του New Mexico των ΗΠΑ. Στην τελευταία περίπτωση, συμπεριλαμβάνεται και η έγκριση για τη δημιουργία ενός νέου παιχνιδιού Αθλητικών Προγνωστικών, διαθέσιμου μέσω του συνόλου του λιανικού δικτύου της λοταρίας. Η υλοποίηση όλων αυτών των έργων θα βασιστεί στις νέες τεχνολογικές λύσεις της INTRALOT, αντικατοπτρίζοντας τις θετικές προοπτικές που έχουν δημιουργήσει οι σημαντικές επενδύσεις μας τα τελευταία δύο χρόνια. Προσβλέπουμε επίσης στην έναρξη των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων στο Illinois, ένα έργο το οποίο έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά αποτελέσματά μας για το εννιάμηνο του 2018. Αυτές οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη θετική προοπτική της εταιρίας, μετά από το τρέχον μεταβατικό έτος, σύμφωνα και με το επιχειρηματικό μας πλάνο.»

*To ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες βελτιώθηκε κατά €11,7 εκατ., σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, διαμορφούμενο στα €-11,0 εκατ.

More in this category: