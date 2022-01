Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε ότι οι νέες τηλεοράσεις Samsung QLED και Lifestyle, που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της CES 2022, έλαβαν πιστοποιήσεις από κορυφαία ινστιτούτα στον κόσμο για την ασφάλεια των ματιών και την τεχνολογία χρώματος που ενσωματώνουν.

Συγκεκριμένα, οι τηλεοράσεις Samsung Lifestyle έλαβαν την πιστοποίηση «Eye Care» από τη Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) στη Γερμανία, μία από τις μεγαλύτερες ενώσεις τεχνικών και επιστημόνων της Ευρώπης που αριθμεί περισσότερα από 36.000 μέλη. Η πιστοποίηση ισχύει για τις Lifestyle τηλεοράσεις της Samsung που κυκλοφόρησαν το 2022, και περιλαμβάνουν τα μοντέλα The Frame, The Serif και The Sero. Για να λάβουν πιστοποίηση, οι τηλεοράσεις αξιολογούνται σε διάφορες κατηγορίες όπως είναι η ασφάλεια, το επίπεδο άνεσης για μάτια, το επίπεδο flicker (εάν η εικόνα της τηλεόρασης τρεμοπαίζει), η ομοιομορφία αλλά και η πιστή απόδοση των χρωμάτων.

Ακόμη, οι νέες τηλεοράσεις Lifestyle αξιολογήθηκαν για την ασφάλεια τους ως προς την εκπομπή μπλε φωτός και την καταστολή στα επίπεδα μελατονίνης του οργανισμού, βάσει της μεθόδου ταξινόμησης που ορίστηκε από τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC). Τα μοντέλα Lifestyle τηλεοράσεων της Samsung για το 2022, πληρούν τα πρότυπα της IEC ως προς το “flicker” (τρέμουλο) της οθόνης, το οποίο μπορεί να προκαλέσει κόπωση στα μάτια ή πονοκέφαλο στους θεατές. Η αξιολόγηση της IEC ανέδειξε, επίσης, την άριστη πιστότητα των χρωμάτων και την ομοιομορφία στην ποιότητα εικόνας, χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην άνετη, και ξεκούραστη για τα μάτια, εμπειρία θέασης.

Οι Lifestyle τηλεοράσεις της Samsung για το 2022 πιστοποιήθηκαν ως «Glare-Free» από την Underwriters Laboratories (UL), την κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία για την επιστημονική ασφάλεια. Η αξιολόγηση των προϊόντων βασίστηκε στο πρότυπο δοκιμών της Unified Glare Rating (UGR) που έχει οριστεί από τη Διεθνή Επιτροπή Φωτισμού (CIE). Τα νέα μοντέλα Lifestyle τηλεοράσεων της Samsung ενσωματώνουν μια νέα ματ οθόνη που περιορίζει τις αντανακλάσεις, τα καθρεφτίσματα και τις δαχτυλιές, προσφέροντας τη βέλτιστη φωτεινότητα και την καλύτερη ποιότητα εικόνας, χωρίς λάμψεις. Συγκεκριμένα:

Η πιστοποίηση Reflected Glare, ορίζει εάν τα αντικείμενα στην οθόνη της τηλεόρασης είναι ορατά ακόμα και όταν το εξωτερικό φως αντανακλάται στην επιφάνεια





Η πιστοποίηση Discomfort Glare, ορίζει εάν η οθόνη της τηλεόρασης είναι υπερβολικά φωτεινή





Η πιστοποίηση Disability Glare, ορίζει εάν η οθόνη της τηλεόρασης είναι πιο φωτεινή σε συνθήκες σκοτεινού δωματίου

Αυτές οι εκτιμήσεις αντανάκλασης υπολογίστηκαν με βάση τα αποτελέσματα δοκιμών παρακολούθησης τηλεόρασης τόσο σε 300 lux, τιμή που αντιστοιχεί σε έναν χώρο με έντονο φωτισμό, όσο και σε 70 lux, που είναι συνήθως η τιμή για έναν χώρο με χαμηλό φωτισμό.

Επιπλέον, όλα τα νέα μοντέλα QLED 2022 της Samsung έλαβαν την πρώτη πιστοποίηση στον κόσμο «Pantone Validated» από την Pantone, το παγκοσμίου φήμης brand στη βιομηχανία χρωμάτων και δημιουργό του Pantone Matching System (PMS).

Οι Samsung τηλεοράσεις που έλαβαν αυτή την αναγνώριση από την Pantone, συμπεριλαμβάνουν τα τελευταία 20 τελευταία μοντέλα τηλεοράσεων της Samsung, εκ των οποίων τα 15 αφορούν τηλεοράσεις QLED σε ανάλυση 4K και 8K και πέντε μοντέλα monitors. Επιπλέον, η σειρά τηλεοράσεων QLED 2022 της Samsung ξεχώρισε για την πιστή έκφραση 2.030 χρωμάτων Pantone και 110 αποχρώσεων του δέρματος που προστέθηκαν πρόσφατα.

«Καθώς οι τηλεοράσεις μετατρέπονται σε κόμβο ψυχαγωγίας στο σπίτι, αυξάνεται η ανάγκη για οθόνες με κορυφαία ποιότητα εικόνας που ελαχιστοποιούν την καταπόνηση των ματιών», δήλωσε ο Seokwoo Yong, Πρόεδρος και Επικεφαλής του R&D Team, Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Η αναγνώριση από κορυφαία παγκόσμια ινστιτούτα επαληθεύει πως η τεχνολογία της Samsung παρέχει τις καλύτερες εικόνες στην κατηγορία της, καθώς και την πιο άνετη εμπειρία θέασης».