Οι Financial Times ανακοίνωσαν, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, την ετήσια κατάταξη με τις 1.000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, με βάση τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των εσόδων τους μεταξύ του 2014 και του 2017. Η Coffee Island, είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που βρέθηκε στη λίστα καταλαμβάνοντας την 657η θέση.

