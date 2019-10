Επεκτείνει το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας η «The Coca Cola Company»

Την επέκταση του προγράμματος κυκλικής οικονομίας της The Coca Cola Company με τίτλο «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα» που ανακοίνωσε ο CEO της The Coca-Cola Company, James Quincey, στο Νταβός στις αρχές του 2018» ανακοίνωσε η Σίσσυ Ηλιοπούλου, υπεύθυνη επικοινωνίας και βιώσιμης ανάπτυξης για την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Κύπρο της The Coca Cola Company μιλώντας σε συνέδριο στην Κηφισιά του Economist για τη βιώσιμη ανάπτυξη.