Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Νέα φιάλη Carlsberg με καινοτόμα υλικά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία παρουσίασε στην ελληνική αγορά τη νέα φιάλη της Carlsberg, της κορυφαίας ποιότητας δανέζικης Pilsner. Με γνώμονα και το όραμα του ιδρυτή της J.C.Jacobsen, “Carsberg moves us all to better”, η νέα φιάλη Carlsberg αποτελεί ακόμη ένα βήμα σε αναζήτηση του καλύτερου, με ανανεωμένο design και καινοτόμα υλικά, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.