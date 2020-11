Nutricia: Συμμετέχει στη «Συμμαχία για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων»

Η Nutricia ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Συμμαχία για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων» (Alliance for the Reduction of Food Waste), το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.