Για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, τα M&M'S®, ένα από τα αγαπημένα brands που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Mars, επεκτείνουν την παρέα με τους εμβληματικούς χαρακτήρες, με την εισαγωγή ενός νέου, της Μοβ.

Εκπροσωπώντας την αποδοχή και την ένταξη, το νεότερο μέλος της ομάδας, είναι γνωστό για την ειλικρινή αυτοέκφρασή του. Η βαθιά αυτογνωσία, η αυθεντικότητα και η αυτοπεποίθηση είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από τη γοητευτική και εκκεντρική φύση της Μοβ. Εντάσσεται στο θρυλικό καστ των χαρακτήρων των M&M'S®, οι οποίοι ήδη από τον Ιανουάριο ανανεώθηκαν με φρέσκια εμφάνιση και πιο εκλεπτυσμένες προσωπικότητες.

«Η Mars είναι ένας οργανισμός που στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι οι άνθρωποι, θα συνυπάρχουν σε συνθήκες αναγνώρισης, αποδοχής και ισότητας. Τόσο ο πρόσφατα ανανεωμένος Σκοπός των M&M'S®, όσο και το ντεμπούτο του νέου χαρακτήρα, συμβάλλουν στην υποστήριξη ευρύτερων πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Mars, για τη δημιουργία ενός κόσμου όπου όλοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και μέλη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς», δήλωσε ο Άλκης Γέραλης, General Manager Mars Multisales South Europe, για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα.

Οι Τέχνες και η Ψυχαγωγία συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο ισχυρά μέσα τα οποία εμπνέουν στιγμές σύνδεσης και διασκέδασης. Για να σηματοδοτήσει αυτό το συναρπαστικό παγκόσμιο ντεμπούτο, η Μοβ αξιοποιεί τη δύναμη της μουσικής για να αναδείξει την μοναδικότητά της με την κυκλοφορία του πρώτου μουσικού single και βίντεο. Στο μουσικό ντεμπούτο της με τίτλο "I'm Just Gonna Be Me" συμμετέχουν η σαξοφωνίστας Grace Kelly, οι χορευτές και χορογράφοι Devin Santiago και Colo Cag, ο διάσημος τραγουδιστής όπερας Anthony Roth Costanzo ενώ εμφανίζεται και η υπόλοιπη ομάδα των M&M'S® συμπεριλαμβανομένων του Κόκκινου, του Κίτρινου, του Πορτοκαλί, της Καφέ, του Μπλε και της Πράσινης. Οι fans μπορούν να επισκεφθούν το M&M'S Purpose - For All Funkind για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τους δημιουργούς με τους οποίους συνεργάστηκαν τα M&M'S® για την παραγωγή του "I'm Just Gonna Be Me".

Ως μέρος του M&M’S FUNd, μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την επίδειξη συγκεκριμένης προόδου στην αποστολή της μάρκας που ως στόχο έχει την ενίσχυση της αίσθησης του «ανήκειν» για 10 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2025, το "I'm Just Gonna Be Me" θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες μουσικές πλατφόρμες και θα υποστηρίξει την ψυχαγωγία και τις τέχνες, χωρίς αποκλεισμούς.

Για κάθε αναπαραγωγή του τραγουδιού, θα προσφέρεται 1 δολάριο (έως 500.000 δολάρια) στο Sing for Hope, έναν Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό που αξιοποιεί τη δύναμη των Τεχνών για να φέρει ελπίδα, στιγμές σύνδεσης και σκοπό σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσω της μουσικής.