1. Εγγραφή | Επίσκεψη στην ηλεκτρονική διεύθυνση ZeroWasteFuture.gr και δήλωση ενδιαφέροντος για την εγγραφή στην πλατφόρμα.

2. Ενημέρωση | Διάθεση πλούσιου & χρήσιμου υλικού αναφορικά με τη μετάβαση της επιχείρησης στην κυκλική οικονομία.

3. Εκπαίδευση | Παρακολούθηση ψηφιακών επιμορφωτικών σεμιναρίων γύρω από την κυκλική οικονομία και τους τρόπους ορθής ανακύκλωσης απορριμμάτων τα οποία είναι διαθέσιμα διαρκώς

4. Καταγραφή απορριμμάτων | Καταγραφή των απορριμμάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης σε εβδομαδίαια βάση, για το διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα.

5. Διάκριση | Δυνατότητα διάκρισης της κάθε επιχείρησης ως Gold, Silver ή Bronze μέλος του 1ου ψηφιακού Zero Waste HoReCa Network, μετά την επιτυχημένη εκπαίδευση και την καταγραφή των μετρήσιμων αποτελεσμάτων της."

"Με μικρές αλλαγές δημιουργούνται μεγάλα οφέλη για τις επιχειρήσεις, τον πλανήτη και την κοινωνία

Μέσα από την συμμετοχή της σε ένα Δίκτυο που προάγει την Ανακύκλωση και την Κυκλική Οικονομία, η κάθε επιχείρηση HoReCa συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην ενίσχυση του ποσοστού ανακύκλωσης σε εθνικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας έμπρακτα την κοινωνική και περιβαλλοντική της ευθύνη, που αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για τους σύγχρονους πελάτες και καταναλωτές" τονίζεται σχετικά από την Coca Cola Hellas.

Παράλληλα, οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε στοιχεία χρήσιμα που αφορούν:

· Στην τρέχουσα νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τα πλαστικά μιας χρήσης.

· Σε βέλτιστες πρακτικές και συμβουλές ορθής συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων και διαχωρισμού των υλικών στην πηγή.

· Σε ειδικές φόρμες παρακολούθησης και καταγραφής των δικών τους μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το Δίκτυο Zero Waste HoReCa – που έως σήμερα αριθμεί 569 μέλη – ιδρύθηκε το 2019 στο πλαίσιο της πλατφόρμας Zero Waste Future από την Coca-Cola Hellas και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation).