Οι συνολικές επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital, VC) διατηρήθηκαν σταθερές κατά το β’ τρίμηνο 2019, στα US$ 52.7 δισ.* παγκοσμίως, σύμφωνα με την έκθεση Venture Pulse της KPMG Enterprise. Παρότι οι επενδύσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη παρέμειναν ισχυρές, οι επενδύσεις στην Ασία ήταν υποτονικές για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο (US$ 10,1 δισ.) καθώς παρατηρήθηκε μια παύση στις μεγάλες συναλλαγές στη Κίνα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο όγκος συναλλαγών VC κατέγραψε πτώση για πέμπτο διαδοχικό τρίμηνο, με μόλις 3 855 συναλλαγές, καθώς οι υψηλές εκτιμήσεις και ο ισχυρός ανταγωνισμός - ειδικά στο στάδιο χρηματοδότησης σποράς - συνδυαστικά οδήγησαν σε μια εξομάλυνση του ρυθμού επίτευξης συμφωνιών. Η υποχώρηση του όγκου των συμφωνιών ήταν ιδιαίτερα αισθητή στην Ευρώπη το β’ τρίμηνο 2019, καταγράφοντας τα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, με τις εταιρείες πρώιμου σταδίου να δυσκολεύονται να προσελκύσουν επενδύσεις VC.

«Σε γενικές γραμμές, η δραστηριότητα VC παγκοσμίως παρέμεινε σταθερή κατά το β’ τρίμηνο 2019. Σε περιφερειακό επίπεδο ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν συγκεχυμένα, με τις ΗΠΑ, την αμερικανική ήπειρο και την Ευρώπη να αντλούν σημαντικά κεφάλαια, αλλά από την άλλη συνεχίζεται η πτώση στην Ασία», σημειώνει ο Kevin Smith, συν-επικεφαλής του δικτύου Enterprise Emerging Giants της KPMG και εταίρος της KPMG Enterprise στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Οι συμφωνίες-μαμούθ, που πραγματοποιήθηκαν στην Ασία το 2018, κυριάρχησαν περισσότερο στην Ευρώπη το τρίμηνο αυτό, με 10 συμφωνίες να αγγίζουν ή ξεπερνούν τα US$ 170 εκατ.»

Βασικά σημεία του β’ τριμήνου 2019 παγκοσμίως

— Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC υποχώρησαν από US$ 56.2 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2019 σε US$ 52.7 δισ. το β΄ τρίμηνο του 2019. Στις μεγαλύτερες συμφωνίες του τριμήνου περιλαμβάνεται επένδυση ύψους US$ 1,1 δισ. στην εταιρεία «OYO Rooms» με έδρα στην Ινδία και επένδυση ύψους US$ 1 δισ. στην εταιρεία «Rappi» με έδρα στην Κολομβία

— Ανοδικές ήταν οι αποτιμήσεις σε όλα τα στάδια επενδύσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, με τη διάμεσο των προ-χρηματοδότησης αποτιμήσεων παγκοσμίως για τη Series D+ να αυξάνεται από τα US$ 350 εκατ. το 2018 στα US$ 477.5 εκατ. το 2019 (κατά τη τρέχουσα περίοδο)

— Οι τέσσερις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις για το τρίμηνο προήλθαν από τέσσερις διαφορετικές χώρες, και αφορούσαν επενδύσεις αξίας US$ 1,1 δισ. στην εταιρεία «OYO Rooms» (Ινδία), US$ 1 δισ. στην «Rappi» (Κολομβία), US$ 1 δισ. στην «JD Health» (Κίνα) και US$ 1 δισ. στην «Flexport» (ΗΠΑ)

— Οι επενδύσεις διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα στις ΗΠΑ, αγγίζοντας τα US$ 31,4 δισ. και τις 2379 συμφωνίες. Οι δημόσιες εγγραφές στις ΗΠΑ σημείωσαν απότομη αύξηση ως αποτέλεσμα των πρώτων “Initial Public Offering”(IPO)-μαμούθ από εταιρείες όπως οι Uber, Lyft, Zoom, Beyond Meat και άλλες

— Οι επενδύσεις VC στην Ασία παρέμειναν υποτονικές για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο, με 484 συμφωνίες αξίας US$ 10.1 δισ., ενώ ο αριθμός των συμφωνιών-μαμούθ (άνω των US$ 100 εκατ.) παρέμεινε στάσιμος

— Παρά τον επιβραδυνόμενο ρυθμό των χρηματοδοτήσεων VC, αυτές συνέχισαν να εισρέουν στην Ευρώπη, αγγίζοντας τα US$ 8.4 δισ. το β’ τρίμηνο 2019, υπερβαίνοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ των US$ 8.5 δισ. που καταγράφηκε το α’ τρίμηνο 2019. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται 10 συναλλαγές αξίας US$ 170 εκατ. και άνω η κάθε μία, με κορυφαίες τις συναλλαγές για τις εταιρείες Deliveroo (US$ 575 εκατ.), AUTO1 Group (US$ 535.9 εκατ.) και GetYourGuide (US$ 484 εκατ.)

Οι ΗΠΑ διατηρούν την ισχυρή τους θέση το 2019

Οι επενδύσεις VC στις ΗΠΑ διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα κατά το β’ τρίμηνο 2019, αγγίζοντας τα US$ 31.5 δισ., έναντι US$ 34.4 δισ. το α’ τρίμηνο 2019, ως αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομίας, της καλής απόδοσης των κεφαλαιαγορών και των προσδοκιών για χαμηλότερα επιτόκια.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου οι επενδυτές διαφοροποίησαν τις επενδύσεις τους σε πολλούς κλάδους, μεταξύ των οποίων η εφοδιαστική αλυσίδα, η παράδοση φαγητού, η αεροναυπηγική, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και η τεχνολογία. Τα εναλλακτικά του κρέατος προϊόντα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα οχήματα επίσης προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Οι μεγαλύτερες συναλλαγές για το τρίμηνο περιλάμβαναν την Flexport (US$ 1 δισ.) και την DoorDash (US$ 600 εκατ.) από το Σαν Φρανσίσκο και την εταιρεία αυτοματοποίησης UiPath με έδρα στη Νέα Υόρκη, η οποία άντλησε US$ 568 εκατ.

23 νέες εταιρείες «μονόκεροι»

Κατά το β’ τρίμηνο 2019 δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ 23 νέες εταιρείες «μονόκεροι» στους τομείς του fintech (π.χ. StockX, iValua, Marqeta, Carta, Bill.com), της διαχείρισης δεδομένων (π.χ. Sumo Logic, Druva), της περιβαλλοντικής τεχνολογίας ή cleantech (π.χ. Sila Nanotechnologies), της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ή edtech (π.χ. Coursera), της κυβερνοασφάλειας (π.χ. KnowBe4) και άλλων.

Οι επενδυτές στρέφονται προς τα εναλλακτικά τους κρέατος προϊόντα

Κατά το τρίμηνο αυτό, η εταιρεία Impossible Foods άντλησε χρηματοδότηση ύψους US$ 300 εκατ. Το γεγονός αυτό, αλλά και η επιτυχία της αρχικής δημόσιας προσφοράς της Beyond Meat, επιβεβαιώνουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για τα εναλλακτικά του κρέατος προϊόντα, συμβαδίζοντας με την κοινωνική συνείδηση της γενιάς των millenials και των post-millenials.

Η Ευρώπη επιτυγχάνει νέο ρεκόρ αξίας συναλλαγών αλλά ο όγκος συναλλαγών υποχωρεί

Στην Ευρώπη, οι επενδύσεις VC κατέγραψαν επίπεδα ρεκόρ αυτό το τρίμηνο, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις προκλήσεις που σχετίζονται με το Brexit. Η συνολική αξία των επενδύσεων VC άγγιξε τα US$ 8.74 δισ. κατά το β’ τρίμηνο 2019. Παρόλα αυτά, ο αριθμός συναλλαγών συνέχισε να μειώνεται - από 958 το α’ τρίμηνο σε μόλις 825 αυτό το τρίμηνο.

Η ισχύς της αγοράς VC στην Ευρώπη συνέχισε να καθορίζεται από την αυξανόμενη ποικιλομορφία των κέντρων καινοτομίας (innovation hubs). Ενώ οι επενδύσεις VC στο Ηνωμένο Βασίλειο απείχαν κατά πολύ από τα ιστορικά υψηλά, οι αυξανόμενες επενδύσεις στις σκανδιναβικές χώρες, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πολωνία και αλλού, σε συνδυασμό με τις σταθερές επενδύσεις σε ήδη καθιερωμένα κέντρα καινοτομίας στη Γερμανία και το Ισραήλ, βοήθησαν στη διατήρηση των επενδύσεων VC στην περιοχή σε υψηλά επίπεδα κατά το β’ τρίμηνο 2019.

Οι 10 κορυφαίες συναλλαγές στην Ευρώπη

Οι 10 κορυφαίες συμφωνίες προέρχονται από έξι διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων τρεις από τη Γερμανία (Auto1: US$ 535.9 εκατ., GetYourGuide: US$ 484 εκατ. adjust: US$ 227 εκατ.), 2 από το Ηνωμένο Βασίλειο (Deliveroo: US$ 575 εκατ., Checkout.com: US$ 230 εκατ.), και 2 από το Ισραήλ (Gett: US$ 200 εκατ. και Innoviz: US$ 170 εκατ.). Τις υπόλοιπες τρεις θέσεις στην κορυφαία δεκάδα καταλαμβάνουν η Ελβετία, η Γαλλία και η Ισπανία.

Οι κορυφαίες 10 συναλλαγές αντιστοιχούν σε άνω των US$ 3 δισ. από τις συνολικές επενδύσεις ύψους US$ 8.74 δισ. της Ευρώπης, αντανακλώντας τη συγκέντρωση των επενδύσεων στις μεγαλύτερες συναλλαγές.

Υποτονικές οι επενδύσεις VC στην Ασία καθώς σταμάτησαν οι συναλλαγές μαμούθ

Οι επενδύσεις VC στην Ασία παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα για δεύτερο συνεχές τρίμηνο, οι οποίες ανήλθαν στα US$ 9.6 δισ. και αφορούν 468 συμφωνίες. Η συνεχιζόμενη επιβράδυνση των συναλλαγών στην Κίνα πιθανόν αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις από την εμπορική διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας που είναι σε εξέλιξη, με τους επενδυτές να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Για αυτή τη μείωση των επενδύσεων VC στην Ασία ευθύνεται και η έλλειψη συναλλαγών-μαμούθ. Στα τέλη του β’ τριμήνου 2019, οι 10 μεγαλύτερες συναλλαγές στην Ασία αφορούσαν επενδύσεις αξίας US$ 4,6 δισ.

Αντιστοίχως, κατά το δ’ τρίμηνο 2018, οι 10 μεγαλύτερες συναλλαγές ήταν αξίας US$ 11 δισ. Στο γεγονός αυτό πιθανόν οφείλεται και η μείωση στον αριθμό των εταιρειών «μονόκερων» στην Κίνα; κατά το β’ τρίμηνο 2019 καθώς δεν δημιουργήθηκε καμία νέα εταιρεία «μονόκερος» στην Κίνα σε αντίθεση με τις 23 εταιρείες που δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ.

Παρόλα αυτά υπήρξαν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις. Η «OYO Rooms» με έδρα στο Gurgaon της Κίνας και η JD Health (Πεκίνο) άντλησαν US$ 1,1 δισ. και US$ 1 δισ. αντιστοίχως το τρίμηνο αυτό - απόδειξη της τεράστιας δυναμικής της παροχής λύσεων στον τομέα της υγείας. Τις υπόλοιπες θέσεις στην κορυφαία πεντάδα καταλαμβάνουν η Aihuishou με έδρα το Πεκίνο, που άντλησε US$ 500 εκατ. και η Hozon που προσέλκυσε US$ 437.7 εκατ.

Οι εταιρικοί επενδυτές παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικοί στον κύκλο χρηματοδότησης του οικοσυστήματος επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ασία, ειδικά στα μεταγενέστερα στάδια. Ωστόσο, μετά τα επίπεδα ρεκόρ του 2018, η συνδρομή τους στη χρηματοδότηση VC υποχώρησε κατά το β’ τρίμηνου του 2019.

Παγκόσμιες τάσεις

Καθώς μπαίνουμε στο γ’ τρίμηνο 2019, η τάση για μικρότερο αριθμό συναλλαγών προχωρημένου σταδίου αναμένεται να συνεχιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τη δυνατότητα κάποιων υψηλής ποιότητας εταιρειών πρώιμου σταδίου να αντλήσουν χρηματοδότηση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ενδέχεται να ενισχύσει την τάση αυτή, δεδομένης της ικανότητάς να «διαταράσσει» τεχνολογικά την αγορά καθώς και της προσέλκυσης σημαντικού ενδιαφέροντος από τους εταιρικούς επενδυτές. Επιπλέον, οι προοπτικές για αρχικές δημόσιες εγγραφές παραμένουν αρκετά θετικές στις ΗΠΑ.

«Με σημαντικό ύψος διαθέσιμων ιδιωτικών κεφαλαίων στην αγορά, αναμένεται ότι οι επενδύσεις VC θα συνεχιστούν με σταθερό ρυθμό και το επόμενο τρίμηνο», σημειώνει ο Κρίστιαν Τόμας, Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής των συμβουλευτικών υπηρεσιών της KPMG στην Ελλάδα. «Με τις αποδόσεις να παραμένουν υψηλές και τις οικονομίες των μεγάλων χωρών να παραμένουν ισχυρές, είναι επίσης πιθανό να πραγματοποιηθούν πολλές ακόμα αρχικές δημόσιες εγγραφές στα επόμενα τρίμηνα».

*Όλα τα μεγέθη αποτυπώνονται σε δολάρια ΗΠΑ (US$).