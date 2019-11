Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις του Ομίλου Κορρές το 2018, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση τα εταιρίας που δημοσιεύτηκε στις 15/11. Παράλληλα η εταιρία για το 2019 προωθεί επαναλανσαρίσματα προϊόντων, αλλά κι επέκταση στην Κίνα.

Πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ, κατά την χρήση του 2018, διαμορφώθηκαν στα 60.666 ευρώ από 55.914 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 8,5%. Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,1%. Πρωταγωνιστές στην ανάπτυξη ήταν οι στρατηγικές κατηγορίες του προσώπου και του μακιγιάζ, οι οποίες μέσα από τα επιτυχημένα λανσαρίσματα νέων πρωτοποριακών προϊόντων καθώς και από το υψηλής απόδοσης συντονισμένου πλάνου επικοινωνίας και προώθησης τους στο κανάλι του φαρμακείου και στο κανάλι της επιλεκτικής λιανικής, κατέγραψαν υψηλούς ρυθμούς αύξησης.

Στο εξωτερικό, στις αγορές προτεραιότητας της Ευρώπης όπως είναι η Γερμανία, η Νορβηγία, η Αγγλία κι η Γαλλία οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 7,4%. Πρέπει να σημειωθεί πως το 2ο εξάμηνο του έτους ξεκίνησαν οι πωλήσεις προς Χονγκ Κονγκ μέσω της εταιρίας Profex, γνωρίζοντας πολύ θετική ανταπόκριση. Οι πωλήσεις στην Αμερική παρουσίασαν σημαντικότατη ανάπτυξη κατά 33% λόγω της απόδοσης του HSN, του μεγαλύτερου πελάτη στις ΗΠΑ, μετά και την επιτυχή αναδιάρθρωση της ομάδας υποστήριξης από το τέλος του 2017.

Τα βασικά κανάλια διανομής στην Αμερική (όπως το εταιρικό site www.korresusa.com κι η αγορά του Καναδά) συνέχισαν να αναπτύσσονται με αυξητικούς ρυθμούς αποτέλεσμα του λανσαρίσματος νέων προϊόντων και της στρατηγικής υποστήριξης.

Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 39.457 χιλ. ευρώ το 2018 από 36.604 χιλ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 7,2%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στα 65,0% από 65,5% την αντίστοιχη χρήση του 2017, σημειώνοντας μια μικρή διαφοροποίηση εξαιτίας της αλλαγής του μίγματος των αγορών στις συνολικές πωλήσεις.

Περιορισμός των ζημιών

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων αναδιοργάνωσης (Adjusted EBITDA)*, εάν αφαιρεθεί η επίπτωση των εκτάκτων Εξόδων Αναδιοργάνωσης (σύμφωνα με την σημείωση 34 στα οποία προέβη ο Όμιλος, ανήλθαν στα 7.081χιλ. ευρώ από 7.621χιλ ευρώ το 2017.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA δια)μορφώθηκαν στα 6.633χιλ. ευρώ το 2018 από 5.786χιλ ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 15%. Οι Αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 4.393χιλ. ευρώ το 2018 από 4.390χιλ. ευρώ το 2017, σταθερές στο πλαίσιο μιας σταθερής επενδυτικής πολιτικής.

Τα Αποτελέσματα προ Φόρων διαμορφώθηκαν στα -1.177χιλ. ευρώ το 2018 από -2.039χιλ. ευρώ 2017. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα -1.552χιλ ευρώ το 2018 στα από -2.400χιλ. ευρώ το 2017. Τέλος, οι λειτουργικές ταμειακές ροές, διαμορφώθηκαν στα 3.532χιλ ευρώ το 2018 από 3.941 χιλ. ευρώ το 2017.

Η πορεία το 2019

Όπως αναφέρεται το 2019, αποτελεί σημαντικό έτος για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ σε συνέχεια των εξελίξεων μετά την απόκτηση των μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ από την NISSOS, καθώς στόχος είναι η ενίσχυση της αναπτυξιακής στρατηγικής, με την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας στις υφιστάμενες αγορές, καθώς και την επέκταση σε νέες αγορές (Κίνα και εν συνεχεία σε άλλες περιοχές της Ασίας).

Αναλυτικά, Στην Ελλάδα, ο Όμιλος συνεχίζει να εστιάζει στην, στρατηγικής σημασίας, κατηγορία φροντίδας προσώπου. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2019 σηματοδοτεί το πρώτο επαναλανσάρισμα της εμβληματικής σειράς Άγριο Τριαντάφυλλο που «γεννήθηκε» μαζί με τη μάρκα ΚΟΡΡΕΣ το 1996. Για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια, αυτή η best-selling συλλογή – συνώνυμο του λαμπερού δέρματος - ανανεώνεται με νέες καινοτομικές φόρμουλες και πρωτοποριακά φυσικά δραστικά - όπως η Super Vitamin C που χαρακτηρίζεται ως το golden standard της vitamin C - για κλινικά αποδεδειγμένα ορατά αποτελέσματα. Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει το νέο προϊόν Άγριο Τριαντάφυλλο Διφασικό Booster με 15% Super Vitamin C το οποίο έχει ήδη βραβευθεί από το δημοφιλές αμερικάνικο Allure στο πλαίσιο των Best of Beauty Awards.

Παράλληλα, εντός του 2019 επαναλανσάρεται και η συλλογή μακιγιάζ Άγριο Τριαντάφυλλο βασισμένη σε προηγμένη τεχνολογία second-skin και ευεργετικά φυσικά συστατικά, όπως το trademark λάδι Άγριο Τριαντάφυλλο και η βιταμίνη C.

Τέλος η παράδοση - πηγή έμπνευσης για την ΚΟΡΡΕΣ - συναντάει την επιστήμη και την έρευνα, καλύπτοντας την πιο βασική ανάγκη της επιδερμίδας - την ενυδάτωση -, με τον πλέον προηγμένο συνδυασμό της τεχνολογίας των πρεβιοτικών και προβιοτικών με το ωφέλιμο γιαούρτι και πλήθος άλλων ισχυρών φυσικών δραστικών, στη νέα συλλογή Ελληνικό Γιαούρτι για 48ωρη ενυδάτωση και υγιή όψη του δέρματος.

Στο εξωτερικό, ο Όμιλος θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων στρατηγικών αγορών όπως είναι η Αμερική και στην Ευρώπη, η Γερμανία, η Νορβηγία κι η Γαλλία, ενώ παράλληλα μέσω έναν εκ των μετόχων της, την Profex, θα επεκταθεί στην Κίνα & το Χονγκ Κονγκ αλλά και σε άλλες περιοχές της Ασίας.

Γιώργος Αλεξάκης