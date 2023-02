JTI: To παράδειγμα της επένδυσης στη ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη

To παράδειγμα της επένδυσης στη ΣΕΚΑΠ ως πετυχημένο case study στην περιοχή της Ξάνθης, μετέφερε ο Οικονομικός Διευθυντής της JTI Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, κ. Χαράλαμπος Θαμνίδης στο 1ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στο πάνελ: «FDI as a catalyst for job creation. Policy keys to unlock industry re-generation in Eastern Macedonia and Thrace», που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 22 & 23 Φεβρουαρίου.