Η Ελληνική Ένωση CFA (CFA Society Greece) με ιδιαίτερη χαρά διοργανώνει, για ένατη συνεχόμενη χρονιά, το ελληνικό σκέλος του παγκόσμιου διαγωνισμού «CFA Ιnstitute Research Challenge», σε συνεργασία με το CFA Institute. Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάλυση μιας εισηγμένης εταιρείας, με τον ίδιο τρόπο που προσεγγίζεται από επαγγελματίες αναλυτές.

Οι ομάδες φοιτητών που συμμετέχουν θα διαγωνιστούν σε δυο τομείς:

(α) στη συγγραφή μιας έκθεσης ανάλυσης και (β) στην παρουσίαση της ανάλυσης και της επενδυτικής τους πρότασης σε Επιτροπή που αποτελείται από επαγγελματίες του χώρου των επενδύσεων.

Οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στο φετινό διαγωνισμό θα κληθούν να αναλύσουν τον Όμιλο ΟΤΕ.

Στον ελληνικό διαγωνισμό, για την φετινή χρονιά, συμμετέχουν τα ακόλουθα οκτώ (8) Πανεπιστήμια:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Πάντειο Πανεπιστήμιο

ALBA Graduate Business School

Στις 13 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του «CFA Institute Research Challenge» και ακολούθησε παρουσίαση της υπό ανάλυση εταιρείας προς τα διαγωνιζόμενα Πανεπιστήμια από τους κ.κ Ευρίκο Σαρσέντη, Director, Head of Mergers, Acquisitions and Investor Relations OTE Group, Ιωάννη Μαμάκο, Deputy Director Investor Relations OTE Group και Σοφία Ζιάβρα, Financial Analysis Manager. Την παρουσίαση του CFA Institute Research Challenge στις ομάδες Πανεπιστημίων έκανε η κα Ελένη Φίλος, CFA, Πρόεδρος της Επιτροπής CFA Institute Research Challenge στην Ελληνική Ένωση CFA. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ στην Παιανία Αττικής.

Ο ελληνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2019 και η ομάδα που θα επικρατήσει θα συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί στη Ζυρίχη στις 10-11 Απριλίου 2019, όπου και θα αντιμετωπίσει ομάδες προερχόμενες από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, με απώτερο στόχο μια θέση στον παγκόσμιο τελικό. Ο παγκόσμιος τελικός θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις 25 Απριλίου 2019.

Εν συντομία, οι κανόνες του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθοι:

• Κάθε Πανεπιστήμιο συμμετέχει με μια ομάδα 3-5 φοιτητών,

• Η διοίκηση της υπό ανάλυση εταιρείας παρουσιάζει στις ομάδες, σε ειδική παρουσίαση, τη στρατηγική και τα οικονομικά της μεγέθη,

• Κάθε ομάδα υποστηρίζεται από έναν ακαδημαϊκό σύμβουλο, ο οποίος έχει την ευθύνη της καθοδήγησής της σε θέματα μεθοδολογίας και ταυτόχρονα επικουρείται από έναν εθελοντή «μέντορα», κατά προτίμηση κάτοχο του τίτλου CFA, σύμβουλο σε θέματα πρακτικής εφαρμογής,

• Κάθε ομάδα προετοιμάζει μια έκθεση ανάλυσης και αξιολόγησης της εταιρείας, καταθέτοντας μια πρόταση στόχου τιμής μετοχής και μια επενδυτική πρόταση (buy, hold or sell),

• Κάθε ομάδα παρουσιάζει την ανάλυσή της σε επιτροπή κριτών, αποτελούμενη από επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση και τη διαχείριση επενδύσεων.