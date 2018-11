Το Ίδρυμα Vodafone παρουσιάζει τις προσωπικότητες που αποτελούν τον Κύκλο Πρεσβευτών του σε μια σειρά συζητήσεων αναφορικά με το ρόλο της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων. Τις συζητήσεις συντονίζει η Μπέττυ Τσακαρέστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου & Επικεφαλής του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού. Συμμετέχουν οι Πρεσβευτές: Μιχάλης Μπλέτσας, Διευθυντής πληροφορικής του MIT Media Lab, Στέφανος Χανδακάς, μαιευτήρας – γυναικολόγος, μέλος του Ιατρικού Επιστημονικού Συμβουλίου της ORAMAVR και ιδρυτής HOPEgenesis, Παύλος Τσίμας, δημοσιογράφος, Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου, MSc Molecular Medicine, Imperial College London και Υβέτ Κοσμετάτου, Chief Marketing & Communications Officer Praxia Bank και Αντιπρόεδρος Make A Wish Ελλάδας.

