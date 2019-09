Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα με την επωνυμία Generation Next δημιούργησε το Ίδρυμα Vodafone. Η πλατφόρμα αυτή παρέχει σε μαθητές από όλη τη χώρα δωρεάν πρόσβαση σε μαθήματα νέων τεχνολογιών και επιστήμης, δίνοντάς τους έτσι τη δύναμη να ανακαλύψουν, να μάθουν και να δημιουργήσουν λύσεις για ένα καλύτερο μέλλον.

Το Generation Next αποτελεί την εξέλιξη του STEMpowering Youth, του επιτυχημένου εκπαίδευσης για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, που ξεκίνησε από το Ίδρυμα Vodafone το 2017, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo - Επιστήμη Επικοινωνία και την Ελληνογερμανική Αγωγή. προγράμματος (Η εκπαίδευση STEM βασίζεται στα αρχικά science, technology, engineering, mathematics, - επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά)

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν τα Eξωσχολικά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια STEM διάρκειας 10 εβδομάδων, όπου οι μαθητές μέσω της βιωματικής μάθησης βασικών εννοιών της τεχνολογίας, της μηχανικής και του προγραμματισμού, αναπτύσσουν καινοτόμες εφαρμογές που δίνουν λύση σε ένα τοπικό πρόβλημα, τα Εκπαιδευτικά Πακέτα STEM για τον εμπλουτισμό των σχολικών μαθημάτων Θετικών Επιστημών και την υποστήριξη του καθημερινού έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και το Μobile εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων και εξερεύνησης γύρω από την αστρονομία, “The Moondiver Xperience”, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη ΜΚΟ SciFY – Science For You και φέρνει τις βασικές αρχές της Αστρονομίας στη διάθεση μικρών και μεγάλων.

Επιπλέον, το πρόγραμμα κινητοποιεί τους μαθητές να σχηματίσουν ομάδες με τη βοήθεια ενός καθηγητή, να εντοπίσουν ένα πρόβλημα της τοπικής τους κοινωνίας και αξιοποιώντας τη δύναμη των εκθετικών τεχνολογιών – σένσορες, AR/VR, mobile apps, προγραμματισμό - να αναπτύξουν μόνοι τους μια καινοτόμο κατασκευή που θα δίνει απάντηση στα ερωτήματα που οι ίδιοι έχουν θέσει για ένα καλύτερο μέλλον.

«Για πρώτη φορά μαθητές και καθηγητές από όλη την Ελλάδα αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε STEM γνώσεις και ενδυναμώνονται ώστε να ανακαλύψουν τις νέες τεχνολογίες, την επιστήμη, τη συνεργασία και τη δημιουργία. Στόχος του Ιδρύματος Vodafone, είναι μέσα από το πρόγραμμα να προετοιμάσει και να εισάγει τους νεαρούς “εξερευνητές” στις νέες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το μέλλον, στρέφοντας παράλληλα το ενδιαφέρον τους προς την εξεύρεση λύσεων για τη διευθέτηση κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης. «Είμαστε υπερήφανοι που δημιουργήσαμε το Generation Next. Έχουμε συναίσθηση του βάρους της ευθύνης που έχουμε για την ενδυνάμωση και στήριξη των νέων. Ο όμιλός μας έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο: Να συμβάλουμε με τις δράσεις μας στην πρόσβαση 10 εκατ. νέων σε ψηφιακές δεξιότητες και ευκαιρίες απασχόλησης έως το 2025, σε όλες μας τις αγορές», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται επίσης ότι το πρόγραμμα συνεχίζει να υποστηρίζει εξωσχολικά εργαστήρια σε περιοχές ανά την Ελλάδα, όπου οι μαθητές έχουν περιορισμένες ευκαιρίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

Σύγχρονες δεξιότητες μέσω STEM εκπαίδευσης

Η STEM εκπαίδευση υποστηρίζει έναν σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας και μάθησης που ενθαρρύνει τον πειραματικό σχεδιασμό και την καινοτομία και ανοίγει τους ορίζοντες των παιδιών προς τις ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το μέλλον. Παράλληλα, η συνεργασία δημόσιων, ιδιωτικών σχολείων και τοπικών κοινωνιών οδηγεί σε ανοιχτά σχολεία και συμβάλει στον ευέλικτο εμπλουτισμό του αναλυτικού προγράμματος.

Για τα οφέλη της εκπαίδευσης STEM, αλλά και την αποτελεσματική συνεργασία δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και τοπικών κοινωνιών, μίλησαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση του προγράμματος Generation Next, εκπρόσωποι του επιστημονικού και εκπαιδευτικού χώρου σε πάνελ που συντόνισε ο δημοσιογράφος και πρεσβευτής του Ιδρύματος Vodafone, Παύλος Τσίμας.

Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχε ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, πρόεδρος και συνιδρυτής του εκπαιδευτικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού SciCo - Επιστήμη Επικοινωνία, ο Σοφοκλής Σωτηρίου, υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής και η Γεωργία Τσιριγώτη, καθηγήτρια φυσικής του 2ου ΓΕΛ Καλύμνου που συμμετέχει στα εξωσχολικά εργαστήρια STEM του Ιδρύματος Vodafone. Επίσης, την εκδήλωση χαιρέτισε ο διευθυντής πληροφορικής, ερευνητής στο MIT Media Lab και πρεσβευτής του Ιδρύματος Vodafone, Μιχάλης Μπλέτσας, ο οποίος εστίασε στο πώς η STEM εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει τους νέους σε ένα καλύτερο αύριο.

Πανελλαδικός διαγωνισμός με έπαθλο ταξίδι στη Silicon Valley

Στο πλαίσιο του πανελλαδικού διαγωνισμού του Generation Next, οι μαθητές, σε ομάδες των 2-4 ατόμων και με επικεφαλής έναν καθηγητή ή εκπαιδευτικό, καλούνται να δώσουν λύσεις σε θέματα της καθημερινότητας, διεκδικώντας ως έπαθλο ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στη Silicon Valley. Συγκεκριμένα, καλούνται να εντοπίσουν ένα πρόβλημα, ζήτημα, ή πρόκληση που αντιμετωπίζουν στην τοπική τους κοινότητα και να αναπτύξουν μια κατασκευή ή τεχνολογική εφαρμογή για την επίλυσή του. Οι κατασκευές των μαθητικών ομάδων κινούνται γύρω από τις νέες, εκθετικές τεχνολογίες, με προτεραιότητα σε τομείς όπως η ασφάλεια και προστασία, οι «έξυπνες» πόλεις και οι αυτοματισμοί, η βιομιμητική, το περιβάλλον, οι εφαρμογές υγείας και οι ψηφιακές κατασκευές και υπηρεσίες.

Εδώ και 27 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, υποστηρίζοντας δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας. Στα 17 χρόνια δραστηριοποίησής του, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 93 φορείς και οργανισμούς, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ωφελήσει περισσότερους από 698.000 πολίτες. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο, είναι: το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, το Generation Next, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης STEM δεξιοτήτων, το Επίκεντρο της ActionAid, τα προγράμματα Instant Network & Instant Classroom για την υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων και το πρόγραμμα World of Difference.