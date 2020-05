Τηλεπικοινωνίες: Μειώνονται έως 39% οι τιμές μισθωμένων γραμμών χονδρικής

Νέες μειωμένες τιμές μισθωμένων γραμμών χονδρικής ενέκρινε, σήμερα, η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, στο πλαίσιο του 3ουκύκλου ανάλυσης των συγκεκριμένων αγορών για τον ορισμό, την ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις.

Οι τιμές μισθωμένων γραμμών χονδρικής μειώνονται στην περίπτωση των αστικών κυκλωμάτων έως και 39% και των υπεραστικών έως και 30%. Για πρώτη φορά ορίζονται τιμές για ασύρματα κυκλώματα μισθωμένων γραμμών χονδρικής και ενσύρματα κυκλώματα μεγάλης χωρητικότητας. Επίσης, οι προσφορές λιανικής του ΟΤΕ -ο οποίος διατηρεί θέση σημαντικής Ισχύος στις συγκεκριμένες αγορές- υπόκεινται πλέον σε έλεγχο, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα συμπίεσης περιθωρίου κέρδους. Οι νέες τιμές θα ισχύουν μέχρι τη δημιουργία ενδεδειγμένου τεχνοοικονομικού μοντέλου Bottom-up από την ΕΕΤΤ.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτήθηκαν 3 δημόσιες διαβουλεύσεις με τους φορείς της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης, ακολούθησε στενή συνεργασία της ΕΕΤΤ με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DG for Communications Networks, Content and Technology και DG for Competition, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, με ρυθμιστικά εργαλεία, προβλήματα στη λειτουργία του ανταγωνισμού που είχαν εντοπισθεί στην ελληνική αγορά μισθωμένων γραμμών. Οι τιμές καθορίστηκαν στο πλαίσιο λήψης προσωρινών μέτρων από την ΕΕΤΤ και επόμενο στάδιο αποτελεί η οριστικοποίησή τους,μετά τη διεξαγωγή εθνικής δημόσιας διαβούλευσης και σχετική κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω τιμών αναμένεται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και ευνοώντας τις επενδύσεις, προς όφελος των χρηστών.

Το κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ.