Η WIND Ελλάς καλεί τους συνδρομητές της να ζήσουν την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, μέσα από ποικιλία υπηρεσιών και προτάσεων που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τη συγκεκριμένη ημέρα. Η WIND λύνει για ακόμα μια φορά τα χέρια των συνδρομητών της για επιλογή δώρου, προσφέροντας 2 νέα smartphones συνολικής αξίας €680, εντελώς δωρεάν, με κάθε νέα σύνδεση WIND ONE. Επιπλέον, προσφέρει Απεριόριστα Data ή Απεριόριστη Ομιλία για 14 μέρες για να μπορούν όλοι οι συνδρομητές της να μοιραστούν τα συναισθήματά τους χωρίς κανέναν περιορισμό.

Η αγάπη θέλει δύο… Smartphones ΔΩΡΟ

Συγκεκριμένα από σήμερα 07/02 στο wind.gr, στα καταστήματα WIND ή στο 13800 οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της προσφοράς 1+1 smartphones Samsung Galaxy A52s 5G 128GB & A12 64GB, συνολικής αξίας €680. Η συγκεκριμένη προσφορά έχει διάρκεια μέχρι 18/02 και αφορά νέες αιτήσεις κινητής και σταθερής, στα προγράμματα WIND ONE 10GB στα €59 /μήνα και WIND ONE Unlimited στα €64 /μήνα. Το WIND ONE αποτελεί τον πιο εξελιγμένο και ολοκληρωμένο συνδυασμό προγραμμάτων κινητής, σταθερής, internet και τηλεόρασης που προσφέρεται στην αγορά. Οι συνδρομητές απολαμβάνουν απεριόριστη επικοινωνία προς όλους, απεριόριστα data, δωρεάν ταχύτητες Fiber έως 100Mbps, αλλά και προνομιακή εξυπηρέτηση, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση απευθείας από εκπρόσωπο, δωρεάν επίσκεψη τεχνικού στο σπίτι και πολλά άλλα.

Η WIND καλεί τους συνδρομητές της να μοιραστούν αγάπη χωρίς κανέναν περιορισμό

Από αύριο 08/02 δύο Valentine’s add ons με Απεριόριστα Data ή Απεριόριστη Ομιλία προσφέρονται από τη WIND, για να μπορέσουν οι συνδρομητές της να εκφράσουν συναισθήματα αγάπης και αποδοχής σε όποιον επιθυμούν, χωρίς κανέναν περιορισμό. Κάθε add on κοστίζει €7, έχει διάρκεια 14 ημέρες και οι συνδρομητές της WIND μπορούν να ενεργοποιήσουν κάποιο από αυτά, ή ακόμα και τα δύο, μέσα από την εφαρμογή myWIND.

Περισσότερες πληροφορίες στο wind.gr, σε ένα κατάστημα WIND ή στο 13800.