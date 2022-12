Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, η COSMOTE προσφέρει δώρα επικοινωνίας στους συνδρομητές της, μετρώντας αντίστροφα για τα φετινά Χριστούγεννα.

Αυτή την εβδομάδα όλοι οι συνδρομητές COSMOTE -οικιακοί και εταιρικοί- μπορούν να ενεργοποιήσουν εντελώς δωρεάν απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους από το κινητό, αλλά και 1500 λεπτά ομιλίας προς κινητά από το σταθερό. Η προσφορά ισχύει για επτά ημέρες από την ενεργοποίηση της και οι συνδρομητές COSMOTE μπορούν είτε να χρησιμοποιήσουν τα δώρα οι ίδιοι, είτε να τα προσφέρουν στους αγαπημένους τους.

Ακόμα, όλοι οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκπτωτικό κουπόνι αξίας 3€ για παραγγελία φαγητού ή καφέ μέσω ΒΟΧ, σε ένα από τα 10.000 και πλέον συνεργαζόμενα καταστήματα σε 64 πόλεις πανελλαδικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις εβδομαδιαίες προσφορές και να τις ενεργοποιούν στο My COSMOTE app και το WHAT’S UP app.

Επιπλέον, ένα μοναδικό ταξίδι στην Ελλάδα περιμένει και αυτή την εβδομάδα τους συνδρομητές του WHAT’S UP. Mέσω του WHAT’S UP Experiences, όλοι οι συνδρομητές της νεανικής καρτοκινητής της COSMOTE μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα 3ήμερο ταξίδι στο Πήλιο.

Οι προσφορές μπορούν να ενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή έως και τις 11 Δεκεμβρίου.

Οι εκπλήξεις και τα δώρα θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες, με την COSMOTE να καλεί τους συνδρομητές της να απολαύσουν οι ίδιοι ή να χαρίσουν στους δικούς τους ανθρώπους διαφορετικά δώρα κινητής τηλεφωνίας, σταθερής, COSMOTE TV και ΒΟΧ.