Ένα διευρυμένο πεδίο δραστηριοτήτων καλύπτει ο όμιλος OΤΕ μέσα από τη λειτουργία θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες αποτελούν βασικό συστατικό της στρατηγικής του ανάπτυξης. Οι θυγατρικές του OΤΕ, που καταγράφουν αξιοσημείωτες οικονομικές επιδόσεις, έχουν ως στόχο να βελτιώνουν συνεχώς την εμπειρία του πελάτη, να αναπτυχθούν, αλλά και να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων, παρέχοντας υπηρεσίες και σε άλλες εταιρείες πέραν του Ομίλου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η COSMOTE e-Value, η θυγατρική του OΤΕ που είναι σήμερα το μεγαλύτερο contact center στην ελληνική αγορά. Η COSMOTE e-Value, εκτός από τις ανάγκες του Ομίλου OΤΕ, εξυπηρετεί και έργα για 60 brands της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.

Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία και με περισσότερα από 7.000 καταρτισμένα στελέχη, η COSMOTE e-Value αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ανάπτυξης πωλήσεων και τεχνικής βοήθειας μέσω τηλεφώνου, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των τοπικών και διεθνών πελατών της. Πρόσφατα η COSMOTE e-Value διακρίθηκε για 3η συνεχή χρονιά στα European Contact Center & Customer Service Awards (ECCCSA), για την άριστη εμπειρία που προσφέρει στους πελάτες της σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή της πορεία. Στα ECCCSA, την πιο σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση για τον κλάδο των contact centers, συμμετέχουν πολυεθνικές εταιρείες Outsourcing και παγκοσμίου φήμης brands από 36 διαφορετικές χώρες.

Η Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών 13888 της COSMOTE αναδείχθηκε φέτος η καλύτερη ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών στην Ευρώπη, αποσπώντας το Gold βραβείο στην κατηγορία Best Customer Service Team (Large). Το βραβείο αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη αναγνώριση της αφοσίωσης των «Super Heroes» της Εξυπηρέτησης, που με πάθος, ενσυναίσθηση και συνεχή δέσμευση, προσφέρουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και άριστη εμπειρία πελάτη στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Στην κατηγορία Best BPO Partnership (Small) η COSMOTE e-Value απέσπασε το Silver βραβείο για τη συνεργασία της με τη Nespresso Greece, παρέχοντας εξαιρετικές εμπειρίες και προηγμένες υπηρεσίες στους καταναλωτές.

Στην COSMOTE e-Value απονεμήθηκαν και δύο Bronze βραβεία: το ένα στην κατηγορία Most Effective Improvement Initiative (Process and Technology) για τις καινοτόμες πρακτικές και βέλτιστες διαδικασίες που υιοθετήθηκαν από την εταιρεία στον χώρο της Τηλεφωνικής Προώθησης Προϊόντων & Υπηρεσιών (Telesales), καθώς και για την άριστη εξυπηρέτηση που προσφέρει σε πελάτες της σε όλη την Ευρώπη, από τις εγκαταστάσεις της σε Ελλάδα και Ρουμανία. Το δεύτερο Bronze βραβείο το έλαβε η COSMOTE e-Value στην κατηγορία Best Development Team, για την εμπορική ανάπτυξη και στρατηγική, την αύξηση σε μερίδια αγοράς και στον κύκλο εργασιών της, την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά, αλλά και την ανάληψη μεγάλων έργων μετασχηματισμού για εταιρείες και οργανισμούς από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

«Οι ευρωπαϊκές διακρίσεις αποτελούν μία ακόμη επιβράβευση της δέσμευσης της COSMOTE και της COSMOTE e-Value στην αριστεία. Αποτελούν ακόμη μια υπόσχεση για να συνεχίσουμε να είμαστε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε brand, δημιουργώντας αξεπέραστες εμπειρίες σε κάθε επαφή με τους πελάτες τους, προσθέτοντας αξία στους ανθρώπους και την κοινωνία. Συνεχίζουμε δυναμικά να επενδύουμε στους εργαζομένους μας και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να δημιουργούμε ένα καλύτερο κόσμο για όλους», δήλωσε ο Chief Customer Operations Officer Ομίλου OΤΕ και CEO COSMOTE e-Value & e-Value International, κ. Θανάσης Στράτος.

Τα European Contact Center & Customer Service Awards (ECCCSAs) αναγνωρίζουν εταιρείες και οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη που πρωτοστατούν στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών στους πελάτες.

