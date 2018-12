Ο κ. Βλάχος, εξιστορεί: «Πριν έξι χρόνια τον Απρίλιο 2012 ιδρύθηκε η εταιρεία EU.S.INN.CO ltd, βασικό προϊόν της οποίας είναι το DV4CAR το οποίο και κατοχύρωσε με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Ποιος ήξερε ότι έως προ έξι ετών – σε παγκόσμιο επίπεδο – δεν υπήρχε μηχανισμός ή εξάρτημα που να απεγκλωβίζει τα αυτοκίνητα (εκτός από τα χιόνια, όπως οι αντιολισθητικές αλυσίδες) τόσο από λάσπες, όσο και από άμμο; Ο κ. Δημήτρης Βλάχος, μέσα από μια δύσκολη διαδικασία σε μια βροχερή ημέρα (εκδρομή στην φύση), «αναγκάστηκε» να συλλάβει την ιδέα ενός τέτοιου εξαρτήματος! Ένα προϊόν το οποίο το σκέφτηκε, το «γέννησε» και το πατεντάρισε μόνος του, καθώς – όπως αποδείχτηκε – δεν υπήρχε, ακόμη και σε χώρες που θα περίμενε κάποιος ότι λογικά θα έπρεπε να είχε εφευρεθεί. Πρόκειται για ένα αληθινό.... χειροπιαστό και άμεσο παράδειγμα δημιουργικής start up, (σχεδιασμού, σύλληψης και διάδοσης) σε μια συγκυρία τεράστιας ανεργίας που διαδέχτηκε μια μεγάλη περίοδο «πλαστικής» ανάπτυξης. Τι είναι το DV4CAR.COM Το DV4CAR.COM – όπως ονόμασε αυτό το εξάρτημα ο κ. Βλάχος – είναι ένα κατοχυρωμένο αξεσουάρ για τροχοφόρα οχήματα με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας WO 2013/110959. Πρόκειται για εξάρτημα που προσομοιάζει (ως ιδέα) με τις καθιερωμένες αντιολισθητικές αλυσίδες για χιόνια, με τη διαφορά όμως ότι ξεκολλάει τα οχήματα από λάσπες και άμμο, κάτι που το καθιστά μοναδικό στον κόσμο! Είναι δηλαδή ένα προϊόν με τρεις χρήσεις. Ένα από τα κύρια προσόντα του προϊόντος είναι ότι «φοριέται» εξαιρετικά εύκολα στις ρόδες, ακόμη και από απαίδευτους οδηγούς, αντιθέτως με τις γνωστές – δύσχρηστες - αντιολισθητικές «αλυσίδες» που χρησιμοποιούνται για το χιόνι. Εφαρμόζεται στις ρόδες με ιμάντες που κουμπώνουν εύκολα. Η εξόρμηση στην φύση, οι λάσπες και η σύλληψη της ιδέας Η ιδέα για το DV4CAR.COM μπήκε το χειμώνα του 2007. Μετά από μια εκδρομή στην ύπαιθρο, ο κ. Βλάχος, ήρθε αντιμέτωπος με έντονη βροχή, λάσπες και αντιξοότητες. Ύστερα από αρκετές ώρες στο δάσος και ενώ προσπαθεί να φύγει, τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Το αυτοκίνητό του κολλάει στη λάσπη. Ούτε το ισχυρό τζιπ φίλου που κλήθηκε να ρυμουλκήσει το αυτοκίνητο τα κατάφερε, καθώς και αυτό κόλλησε στη λάσπη.

