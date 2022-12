Στόχος της FREE NOW είναι να παρέχει από σήμερα και τις επόμενες εβδομάδες, μέσα από την εφαρμογή της 1.000 ηλεκτρικά ποδήλατα της RideMovi σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα:

H FREE NOW, το Mobility Super App της Ευρώπης και η Ridemovi, μια από τις κορυφαίες εταιρείας υπηρεσιών μικρο-κινητικότητας, ανακοινώνουν με χαρά τη συνεργασία τους. Η Ridemovi λανσάρει από σήμερα στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ηλεκτρικά ποδήλατα, μια πρωτοπόρα υπηρεσία άμεσα διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής της FREE NOW. Ήδη, τα ηλεκτρικά ποδήλατα μπορεί να τα βρει κανείς μέσα από το χάρτη της εφαρμογής στο Κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές, καθώς και αντίστοιχα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Συνολικά, περισσότερα από 1.000 ποδήλατα θα είναι διαθέσιμα από τη RideMovi σε ολοένα και περισσότερες περιοχές, ενώ κάθε χρήστης θα μπορεί να κάνει κράτηση μέσω της εφαρμογής FREE NOW.

Με τη νέα προσθήκη της κατηγορίας των δίκυκλων οχημάτων, οι χρήστες πλέον θα μπορούν να εντοπίσουν μέσα από την εφαρμογή της FREE NOW το πλησιέστερο σε αυτούς, πάνω στο χάρτη, να το επιλέξουν, να το ξεκλειδώσουν και να απολαύσουν την διαδρομή τους! Η RideMovi συνεργάζεται ήδη με τη FREE NOW στο Μιλάνο, στο Τορίνο, στη Σεβίλλη και στη Βαρκελώνη.

Στο άμεσο μέλλον σχεδιάζεται να ενσωματωθούν στην εφαρμογή της FREE NOW πρόσθετες επιλογές μικρο-κινητικότητας, όπως eScooters, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν το βέλτιστο και βιωσιμότερο τρόπο μεταφοράς μέσα από μια και μόνο εφαρμογή. Η RideMovi λειτουργεί σήμερα σε περισσότερες από 24 πόλεις της Ευρώπης (Μιλάνο, Φλωρεντία, Βενετία, Μπολόνια, Τορίνο, Πάδοβα, Βαρκελώνη, Σεβίλλη και Σαραγόσα, Helsingborg μεταξύ πολλών άλλων).

Η Άσπα Τοπαλίδου, General Manager της FREE NOW στην Ελλάδα σημείωσε: Ξεκινάμε σήμερα τη συνεργασία με τη RideMovi, έναν από τους σημαντικότερους παρόχους Μικροκινητικότητας, υλοποιώντας στην πράξη την αφοσίωση μας στις βιώσιμες μετακινήσεις. Είμαστε ενθουσιασμένοι, γιατί πια, εκτός από υπηρεσίες ταξί, θα μπορεί κανείς να κάνει κράτηση για τη χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων μέσα από τη FREE NOW εφαρμογή. Συνολικά, από τις αρχές Ιανουαρίου έχουμε ενσωματώσει περισσότερα από 20.000 eBikes στο στόλο μας σε όλη την Ευρώπη, ανταποκρινόμενοι στη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για τη χρήση τους. Δε σταματάμε όμως εδώ. Ως η πλατφόρμα μετακίνησης με τη μεγαλύτερη γκάμα επιλογών για τους χρήστες μας, έχουμε ήδη ενσωματώσει περισσότερα από 180.000 οχήματα Μικροκινητικότητας, καθιστώντας τη FREE NOW το Super App Μετακίνησης στην Ευρώπη, με μεγάλη ευκολία από την κράτηση έως την πληρωμή.

O Alessandro Felici, Chief Executive Officer της RideMovi, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με το FREE NOW στην Ελλάδα, έχοντας ήδη την επιτυχημένη εμπειρία από την αγορά της Ιταλίας και της Ισπανίας . Αυτή η συνεργασία δίνει την δυνατότητα σε Έλληνες πολίτες και επισκέπτες να επιλέξουν ένα διασκεδαστικό τρόπο μετακίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η συνεργασία με το FREE NOW ενισχύει το όραμά μας για την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών που στοχεύουν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της υγιούς ποιότητας ζωής στις πόλεις μας.»

Όπως αναφέρεται, "και για τις δύο εταιρείες, η προσφορά βιωσιμότερων εναλλακτικών λύσεων μετακίνησης είναι πρωταρχικός σκοπός" Μάλιστα τονίζεται, ότι "το FREE NOW στοχεύει να είναι η πρώτη πλατφόρμα κινητικότητας μηδενικών ρύπων σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές έως το 2030 και από το 2020 όλα τα ταξίδια μέσω της εφαρμογής είναι κλιματικά ουδέτερα. Το περιβάλλον και το κοινωνικό αποτύπωμα βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε επιχειρηματικής απόφασης στη RideMovi η οποία εργάζεται συνεχώς για να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Σε τέσσερα χρόνια οι χρήστες της RideMovi έκαναν 30 εκατομμύρια χιλιόμετρα με τα ποδήλατά τους, εξοικονομώντας 4500 τόνους CO2, που ισοδυναμούν με 230.000 δέντρα. Η μείωση της χρήσης αυτοκινήτου στις πόλεις όπου δραστηριοποιείται η RideMovi ξεπέρασε το 82%. Για να γιορτάσει τη νέα συνεργασία, το FREE NOW προσφέρει δώρο 7€ για 5 δωρεάν βόλτες με ηλεκτρικό ποδήλατο (eBike) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Προσθέστε στην εφαρμογή τον κωδικό FREENOW eBike και απολαύστε τη διαδρομή!".